Ecco i segni che si ammaleranno spesso a Settembre

Gli astri ci rivelano chi sono i quattro segni zodiacali che saranno particolarmente cagionevoli a Settembre.

Con l’avvicinarsi di Settembre iniziamo ad entrare nell’ottica di abbandonare la stagione estiva e prepararci a dare il benvenuto all’autunno, quindi ai primi freddi, alle prime piogge e con loro anche ai primi raffreddori.

Secondo le stelle, quattro segni zodiacali si ammaleranno spesso questo mese pertanto consigliano loro di porre particolare attenzione alla salute e perché no, di assumere in via preventiva qualche integratore che rafforzi il loro sistema immunitario.

Questi quattro segni avranno problemi di salute a Settembre

Mercurio retrogrado dal 9 settembre, secondo gli astrologi causerà non pochi problemi di salute ad alcuni segni zodiacali. I nativi di questi segni dovrebbero essere particolarmente cauti e riguardare la loro salute questo mese. Questo Mercurio retrogrado porterà loro stanchezza e un grande calo di energia. Prediligere una dieta sana, ricca di vitamine e minerali e adottare uno stile di vita altrettanto sano potrebbe aiutare questi segni a superare egregiamente questo periodo di down.

In particolare i segni che si sentiranno spesso non in forma a settembre sono :

Gemelli

Solitamente il Gemelli è un segno socievole e carico, a Settembre però si sentirà particolarmente fiacco sia a livello di salute fisica che mentale. Il Gemelli sentirà di non riuscire a ripartire a Settembre con il suo solito tono e quindi avrà più difficoltà ad affrontare lo stress e il superlavoro al quale è abituato e persino il rientro a scuola. Le stelle consigliano al Gemelli di riposare tutte le volte che si sentirà stanco, senza affaticare troppo il suo fisico. Il riposo sarà sufficiente a rimetterlo in forma entro la fine del mese.

Leone

Il segno più carismatico e brillante dello Zodiaco farà fatica a mettersi in mostra e a pavoneggiare come fa Di solito questo mese. Anche per il Leone si prospetta un Settembre non all’altezza dei suoi soliti impegni o delle sue sessioni di allenamento. Il Leone non riuscirà a praticare i suoi soliti Sport. Le stelle gli consigliano di non andare oltre i suoi limiti perché forzando le cose rischierà qualche lesione. Il Leone dovrà essere paziente ed aspettare Ottobre per tornare a prendersi cura di se stesso in palestra, come al solito anche perché l’eccessiva stanchezza non gli permetterebbe di affrontare le sue tipiche sessioni sportive.

Vergine

Il nativo della Vergine si sentirà stanco soprattutto a livello psicologico. Estremamente sensibile e irascibile avrà la sensazione di essere spesso sull’orlo di una crisi di nervi. Di natura ansioso a Settembre si sentirà particolarmente ansioso. Come se ciò non fosse abbastanza a Settembre la Vergine avrà spesso la febbre e dolori di stomaco. Secondo le stelle si tratta perlopiù di una condizione psicologica che sparirà non appena questo segno imparerà a scrollarsi molte cose di dosso, nella vita privata così come al lavoro. Intanto a Settembre farebbe meglio a rimandare impegni e decisioni importanti.

Capricorno

Il Capricorno è un grande lavoratore, solitamente si carica di impegni e di lavoro extra che lo fanno sentire allo stremo delle forze. A Settembre questo segno non riuscirà a mantenere questo solito ritmo perché la sua salute fisica e psicologica non glielo permetterà. Il Capricorno si sentirà spesso affaticato e improduttivo, non riuscirà a mantenere a lungo la sua concentrazione, perderà di vista i suoi obiettivi, dimenticherà qualche impegno importante e quindi sentirà di non essere produttivo come al solito. Le stelle consigliano al Capricorno di puntare su una corretta alimentazione perché molti di questi problemi potrebbero dipendere dal cibo. Quella sensazione di essere giù di tono potrebbe essere legata ad un intolleranza.