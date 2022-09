Come risparmiare in bolletta: i consigli degli esperti

Come possiamo risparmiare in bolletta in vista dell’inverno soprattutto? Ci sono varie soluzioni che potremmo mettere in pratica ed ecco quelle suggerite da Enea, Assoutenti ed Altroconsumo.

Come garantire una riduzione dei consumi per l’inverno (e non solo), dato il caro prezzi dell’energia?

Sappiamo che la Russia verosimilmente chiuderà i “rubinetti” (in senso figurato, si intende) del gas. Quindi ci serve una soluzione ed anche presto.

Ecco che quindi subentra il piano nazionale di contenimento dei consumi di gas che ci suggerisce come fare per non sprecarne neanche un po’.

Sia chiaro: le soluzioni proposte potrebbero sembrare un po’ “estreme”, dal momento che comprendono riduzione delle docce, del tempo di accensione del forno, di accensione delle lampadine e così via.

In ogni caso, a darci indicazioni precise sulla riduzione dei consumi (non solo del gas, ma anche dell’energia) e risparmiare quindi in bolletta sono Enea, Assoutenti e Altroconsumo.

Ecco come risparmiare in bolletta

Come possiamo fare per ridurre i consumi e risparmiare quindi in bolletta? Ce lo dice un documento Enea. In primis, dovremmo ridurre il tempo e la temperatura della doccia.

Dovremmo infatti evitare di farla durare più di 5 minuti e abbassare di 3 gradi la temperatura dell’acqua: solo così possiamo risparmiare 252,23 euro.

Un altro consiglio – che ha destato non poche perplessità – consiste nell’abbassare la fiamma della pentola dell’acqua subito dopo l’ebollizione e far cuocere così la pasta. Questo comunque ci permette di risparmiare 12,46 euro.

Se poi riuscissimo a fare una lavatrice ogni due giorni ed una lavastoviglie una sola volta al giorno, potremmo risparmiare più di 120 euro (52,29 nel primo caso e 74,69 nel secondo).

E ancora, staccare la spina alla lavatrice e al frigorifero quando non siamo in casa ci permette di risparmiare in totale quasi 5 euro, spegnere completamente tv, decoder e dvd e non lasciarli quindi in standby ci permette di risparmiare più di 4 euro, cercare di usare il forno per meno tempo ci permette di risparmiare più di 13 euro e spegnere la luce ogni volta che non ci serve altri 12 euro quasi.

A queste accortezze quotidiane poi potremmo aggiungerne altre. Ad esempio, passare ad una lavatrice di classe A ci consente di risparmiare quasi 68 euro ogni anno, somma che nel caso dei frigoriferi aumenta, arrivando quasi a 84 euro.

E ancora, a queste stime si aggiungono anche quelle di Assoutenti, che ha specificato cosa potremmo fare per risparmiare, partendo ovviamente dalle tariffe in vigore nel terzo trimestre del 2022

In primis, una cosa utilissima sarebbe sostituire le lampadine presenti in casa con quelle a Led: in questo modo potremmo consumare circa 32 kwh in meno all’anno.

Allo stesso modo, scegliendo elettrodomestici di classe A+++ potremmo risparmiare circa 150 kwh all’anno.

Restando su questi apparecchi, anche usarli in modo efficiente, quindi cercando di farli funzionare nelle ore serali, sfruttando la funzione eco, usandoli sempre a pieno carico, possiamo risparmiare circa 56 kwh all’anno.

E ancora, schermando le finestre, potremmo arrivare a spendere 30 kwh in meno all’anno. A cui se ne aggiungerebbero altri 130 se evitassimo di lasciare gli apparecchi che non usiamo in stadby e spegnessimo le luci che non usiamo. In sostanza, facendo così potremmo risparmiare più di 160 euro e questo solo per quanto riguarda l’energia.

Per quanto riguarda il gas? Sempre Assoutenti ci fornisce una stima dettagliata delle azioni che ci permetterebbero di spendere di meno.

Partiamo dai riscaldamenti: ci basterebbe anche solo abbassarli di un grado per poter consumare 128 mc in meno all’anno. Allo stesso modo, ridurre il riscaldamento per un’ora al giorno ce ne farebbe risparmiare altri 43.

Se poi riuscissimo ad iniziare ad accenderli 15 giorni dopo rispetto alle nostre abitudini, potremmo risparmiarne altri 38.

Un altro metodo per risparmiare è fare la doccia al posto del bagno: in questo modo possiamo risparmiare 25 mc all’anno. A questi se ne aggiungerebbero ben 180 se installassimo le valvole termostatiche.

Anche Altroconsumo ha voluto dire la sua. Secondo l’associazione le famiglie italiane potrebbero risparmiar circa 5,9 miliardi di metri cubi all’anno se solo si impegnassero. Cosa potrebbero fare? Le soluzioni sono davvero tante, proviamo a menzionarne almeno qualcuna.

Secondo Altroconsumo ad esempio basterebbe ridurre di un grado la temperatura di casa per poter ridurre dell’8% il riscaldamento di casa.

E ancora, anche ridurre la durata delle docce, potrebbe farci risparmiare addirittura il 15%.

La succitata soluzione del cuocere a fuoco spento poi potrebbe farci risparmiare fino a 3,65 metri cubi in un anno. In alternativa, cuocere con la pentola a pressione ci farebbe risparmiare circa 0,04 metri cubi a cottura.

Quando usiamo il forno cosa possiamo fare per spendere di meno? Basterebbe secondo Altroconsumo spegnerlo circa 15 minuti prima del termine della cottura per risparmiare circa 0,35 kWh.

Per quanto riguarda gli elettrodomestici? Potremmo mettere in atto diversi piani. In primis, potremmo usare la lavastoviglie a pieno carico e con il programma Eco e questo ci farebbe risparmiare 22 euro all’anno.

Inoltre se usassimo la lavatrice a pieno carico e a 30 °C risparmieremmo fino a 13 euro all’anno. E ancora, se evitassimo di lasciare i nostri caricabatterie attaccati alla presa, potremmo risparmiare fino a circa 20 Wh al giorno.

E se evitassimo di lasciare tv ed altri dispositivi sempre connessi in standby tutto il giorno, potremmo risparmiare in bolletta all’anno tra i 110 e i 270 kWh.