Forno sempre acceso, ma questo è un pranzo speciale: stupiamo tutti così

Calzoni, seppie, torta biscotto: c’è il forno di mezzo ma queste sono ricette normali per un pranzo speciale

In casa nostra il forno, estate o inverno, è sempre acceso. Ma oggi lo usiamo per preparare un pranzo speciale, non troppo impegnativo e buonissimo per tutti.

Menù completo con i prodotti da forno

Calzoni mediterranei

Può un calzone al forno essere considerato un piatto dietetico? Se non ci credete o non ci credono i vostri commensali, questa è la prova. E il bello è che possiamo modificare il ripieno come vogliamo, in base ai gusti.

Per la base ci servono due tipo di farina, la 0 e quella di semola di grano duro oltre all’acqua, al lievito, all’olio extravergine d’oliva. Per il ripieno invece pomodorini, feta, olive verdi snocciolate, cipolle rosse tipo Tropea, un’erba per profumare e dare sapore.

Dopo aver preparato l’impasto dei calzoni e averlo fatto riposare, formiamo i nostri panetti e da questi nasceranno i calzoni. Mentre aspettiamo, mescoliamo tutti gli ingredienti che ci servono per il ripieno. Poi ricaviamo una serie di cerchi e riempiamo la metà di ognuno con un po’ di ripieno. I

calzoni mediterranei sono pronti: passaggio in forno per cuocerli e poi portiamo in tavola.

Seppie al forno con patate aromatiche

Ancora forno, ma questa volta per le seppie e patate aromatiche, più cipolle, pangrattato, aglio

prezzemolo, latte, olio d’oliva. Dopo aver tagliato a fette le patate e la cipolla passiamo alle seppie. Vi spieghiamo come fare, ma è abbastanza semplice. Alla fine tagliamole a striscioline e tutto il lavoro di preparazione è pronto.

Questa è una composizione a strati: fette di patate e cipolla sotto, poi le striscioline di seppie, un altro strato di patate, cipolle e pangrattato aromatizzato fino ad esaurimento degli ingredienti. Infine il latte facendolo arrivare al livello dell’ultimo strato.

Pirofila in forno e cuociamo per circa 50 minuti prima di portare in tavola.

Torta biscotto con ricotta e fragole

Forno anche per il dolce, perché stupirsi? Una torta fredda a base di pasta biscotto (uova, farina 00, zucchero semolato, limone. Nella farcia invece dobbiamo mettere ricotta, fragole, panna montata, limone, zucchero semolato.

Per la pasta biscotto montiamo a neve ferma albumi con zucchero usando le fruste elettriche e poi i tuorli con la buccia di un limone e altro zucchero. Uniamo tutto e aggiungiamo la farina. Quando abbiamo un impasto cremoso, la base è pronta. Il forno ci serve per cuocerla perfettamente, ma basterà poco tempo.

Per la farcia lavoriamo la ricotta con lo zucchero, la buccia di un altro limone, la panna dopo averla montata. Infine la parte più bella, quella dell’assemblaggio quando arrivano anche le fragole.

Lasciamo raffreddare la torta in frigorifero per 4 ore, sformiamola e spolverizziamola di zucchero a velo.

Buon appetito