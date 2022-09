Litigate troppo o troppo poco? Questo test ci svela cosa si nasconde in voi

Il test del litigio di coppia ci svela una grande verità su di voi: pensi di essere pronta a scoprire chi siete voi due veramente?

Oggi abbiamo pensato di proporti un test di coppia veramente interessante.

Vogliamo sapere, infatti, che tipo di coppia siete grazie ad un discrimine veramente particolare: i litigi!

Sei pronta a scoprire la verità su di voi? Noi speriamo di sì: iniziamo subito!

Test del litigio di coppia: quanto litigate svela chi siete veramente

Oggi abbiamo pensato di proporti un test decisamente particolare.

Non ci sono immagini o elementi nascosti da individuare ma dei semplici numeri.

Ma a cosa si riferiscono?

Oggi ti vogliamo chiedere una cosa importante: quanto litigate tu ed il tuo partner?

Ti chiediamo di darci una stima riguardo ai vostri litigi.

Dopotutto il test del litigio di coppia non potrebbe fare diversamente!

La domanda a cui devi rispondere è: quante volte, in un mese, tu ed il tuo partner litigate?

Cerca di pensare a tutto: piccoli dissapori, giorni in cui magari preferite non parlarvi o vere e proprie crisi.

Il tempo è un mese per evitare di rendere il test troppo complicato: solo tu puoi darci la risposta giusta!

In base al numero di volte in cui litigate, il test del litigio di coppia ti saprà dire la verità su di voi.

Credi di essere pronta a scoprirla?

litigate cinque o fino a cinque volte in un mese : diciamoci la verità. Litigare, discutere o avere piccoli dissapori di certo non è divertente.

Fortunatamente, però, il numero di litigi che indichi è completamente nella norma e sembra essere particolarmente positivo per una coppia.

Certo, non ci aspettiamo che i vostri cinque litigi siano tutti da crisi, lacrime e piatti tirati per terra ma possiamo dirti che avere cinque spunti di riflessione e anche di discussione è sicuramente positivo.

Vuol dire che non vi state fondendo l’uno nell’altra, che non siete succubi della coppia o dell’idea della coppia e che mantenete il vostro idealismo pur volendo stare insieme.

Meglio di così, veramente, non c’è!

Le coppie che non litigano veramente mai, in realtà, potrebbero avere una impasse dal punto di vista comunicativo.

Tu ed il tuo partner, probabilmente, parlate linguaggi differenti e non condividete molto. O meglio: condividete probabilmente tanto di voi stessi ma non siete in grado di conciliare le vostre differenze. Quello che fate, quindi, è reprimere il tutto. Forse per te sarebbe meglio provare il test degli attacchi in modo da capire da chi ti devi guardare le spalle . Il rischio di una grossa esplosione, anche per un futile motivo, è molto alto!

Litigare una volta al mese, infatti, è sintomo di qualcosa di particolare: voi avete un problema (poco importa quale sia) che si ripropone ciclicamente.

Insomma: la vostra è probabilmente una coppia solida, che non ha tanti scossoni e che viaggia tranquillamente.

Certo, se si risolvesse solo questo piccolo problema che vi fa esplodere una volta al mese…

Generalmente possiamo dirti che non hai nulla di cui preoccuparti. State benissimo a parte qualche sporadica manifestazione di insofferenza!

Se questa è stata la tua risposta nel test del litigio di coppia, abbiamo delle cattive notizie per te. O meglio: abbiamo delle notizie ambigue!

O siete proprio all’inizio della vostra relazione oppure c’è sicuramente qualcosa che non va.

Se, dopo mesi o anni, litigate ancora tantissimo (noi diremmo da cinque a dieci ma, forse, litigate anche più di dieci volte), tra di voi qualcosa non funziona.

Ci dispiace dirtelo ma è così! Se siete all’inizio di una relazione discutere è normale: farlo troppo, però, potrebbe semplicemente significare che non siete compatibili!