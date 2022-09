Espressioni e personalità: ecco cosa dice di te l’ emoji che preferisci

Ecco un test della personalità che ti rivela chi sei veramente a partire dalla tua emoji preferita.

Qualsiasi nostra abitudine preferenza e tutto ciò che ci attrae in realtà è legato alla nostra personalità. In questa era altamente tecnologica messaggiamo continuamente e nel farlo ci avvaliamo di moltissime faccine, le Emoji. Queste faccine ci aiutano a riflettere il nostro stato d’animo e le nostre reazioni. Ormai sono uno strumento immancabile in tutte le nostre conversazioni, le Emoji sono diventate la nostra spalla destra.

Avrai sicuramente anche tu una Emoji preferita e lei ha qualcosa da raccontare di te. Se la tua preferenza è ricaduta su di lei non è per caso. Scopri cosa rivela la tua Emoji preferita sulla tua personalità.

Test: Dimmi quale Emoji preferisci e ti dirò chi sei

Se hai scelto l’emoji numero uno

Se la tua Emoji preferita è la faccina con il cuore significa che sei una persona dolce serafica e rassicurante. Hai un impatto positivo sulle persone, non dimentichi mai di dare a tutti la giusta attenzione il che li fa sentire amati e rassicurati allo stesso tempo. Quando qualcuno ha bisogno di te, tu gli ricordi sempre che per ogni problema c’è una soluzione. I tuoi consigli sono super gettonati.

Emoji numero 2

Se la tua faccina preferita è quella che ride con le lacrime, significa che sei una persona iperattiva e dinamica. Sei il tipo di persona che fa tante cose contemporaneamente, una persona multitasking, con molti talenti e che procede per obiettivi nella sua vita e non manca mai di raggiungere quelli prefissati. Nessuno come te sa prendere le decisioni giuste, su di te si può sempre contare.

Emoji numero 3

Se la tua Emoji preferita è quella con gli occhiali da sole significa che sei una persona che nasconde i suoi veri sentimenti. Ti mostri sempre felice e sorridente anche quando dentro di te dilaga la tristezza. Sei una persona introspettiva e non ti piace mostrare i tuoi sentimenti. Solitamente non chiedi consigli e ti piace presenziare a tantissimi eventi pubblici.

Emoji numero 4

La faccina con la linguaccia è la scelta delle persone sagge, quelle che notano tutto e non si fermano alle apparenze. Se hai scelto questa faccina significa che l’obiettivo principale della tua vita è la pace. Non ti piace tutto ciò che è caotico e non ami la folla, i momenti che ti godi di più sono quelli in cui sei solo con te stesso.

Emoji numero 5

La classica faccina con il sorriso a pieni denti è la scelta delle persone avventuriere. Tu ami il rischio e tutto ciò che è imprevedibile. Trovi estremamente affascinante le novità e i cambiamenti, sei la classica persona che pensa che dietro un grande cambiamento c’è un nuovo grande inizio. Il tuo hobby preferito è il bricolage.

Emoji numero 6

L’ultima faccina è quella con l’occhiolino. Se questa è la tua scelta significa che sei una persona molto socievole e una persona di compagnia. Ti piace fare le chiacchiere, magari davanti ad una buona pietanza e ad un buon bicchiere di vino. Ti piace colloquiare e interessarti a diverse questioni, allo stesso tempo ti piace spettegolare e impicciarti degli affari degli altri ma lo fai nel modo più gioioso possibile. Sei una persona che riesce sempre a sfilare un sorriso, i tuoi amici ti adorano e quando non sei presente la tua mancanza si sente.