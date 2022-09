A Settembre cambierà tutto per questi segni, grandi stravolgimenti in vista

Siamo giunti nella prima decade di settembre e qualcosa di travolgente sta per accadere a tre segni zodiacali. Gli astrologi ci rivelano chi sono.

Settembre sarà un mese particolarmente ricco di eventi inaspettati e lo sarà in particolar modo per 3 nativi dello Zodiaco. A settembre si torna alle abitudini di sempre e Giove retrogrado invita a farlo nel modo migliore. Giove infonde lucidità e particolari capacità introspettive che aiuteranno tutti i segni a valutare e definire bene i loro obiettivi futuri.

Purtroppo Giove retrogrado non sarà benevolo con tutti i segni dello Zodiaco. Tre segni in particolare sentiranno di doversi muovere concretamente per apportare dei cambiamenti alla loro vita a Settembre e questo li turberà non poco.

I segni la cui vita verrà sconvolta a Settembre

Questi grandi cambiamenti che sconvolgeranno in particolar modo la vita dei tre segni della classifica di oggi, abbracceranno tutte le arie della loro vita. In linea generale le stelle sono a favore di questi segni per quanto riguarda l‘incentivazione allo sviluppo personale ma prendere in mano le redini della propria vita e apportare dei grandi cambiamenti alla propria carriera o stravolgere il luogo in cui si risiede non è un passo semplice per alcuni segni in particolare.

Per alcuni nativi dello Zodiaco Settembre segnerà inizio di una nuova avventura. Ecco Quali sono i segni che dovrebbero prepararsi ad affrontare questi cambiamenti:

Ariete

Il nativo dell’Ariete è il segno più dinamico ed impulsivo dello Zodiaco. Questo segno non si fa problemi a cogliere le opportunità che la vita gli presenta, anche se questo comporta grandi stravolgimenti, ma Settembre darà filo da torcere all’Ariete. Questo segno ha appena intrapreso un progetto importante e si troverà a dover fronteggiare non pochi ostacoli. Mercurio che transita in Bilancia sarà particolarmente dispettoso con l’ Ariete e getterà sul suo cammino una serie di eventi e imprevisti. Gli astri consigliano all’ Ariete di mantenere la calma perché dentro di loro sanno già come affrontare la situazione. La sua carriera gioverà a Settembre perché alla fine l’ Ariete riuscirà a centrare l’obiettivo che si era preposto. Gli astri mettono in guardia l’Ariete anche per quanto riguarda l’ambito familiare dove questo segno vivrà non poche tensioni che lo spingeranno a perdere la calma e a prendere decisioni avventate.

Vergine

Anche il nativo della Vergine a Settembre vivrà numerosi stravolgimenti. Sappiamo che questo segno è metodico, preciso, puntuale e ha sempre bisogno di avere il controllo della sua vita, motivo per il quale gli imprevisti e i cambiamenti lo agitano. A Settembre la presenza del pianeta Marte in Gemelli purtroppo avrà delle ripercussioni sulla Vergine che si troverà ad affrontare un cambiamento inaspettato relativo alla sua professione. Purtroppo la Vergine non potrà fare a meno di accettare questo cambiamento e seppure lo farà a malincuore si renderà conto che alla fine era meno peggio di quanto pensasse. Per contro la Vergine avrà le sue gioie in amore. A settembre infatti questo segno incontrerà l’amore (e non sarà l’unico segno dello zodiaco ad innamorarsi in questo mese). Da un incontro inaspettato nascerà una relazione molto passionale che in poco tempo diventerà un’unione profonda che porterà tantissima gioia.

Capricorno

Anche il Capricorno a Settembre collezionerà diversi colpi di scena. Di sicuro non si aspettava di scalare la vetta della sua carriera proprio in questo momento, in seguito ai recenti malintesi che ha avuto con alcuni suoi colleghi. Eppure il Capricorno otterrà la sua meritata promozione proprio questo mese e finalmente avrà anche un meritato aumento di stipendio. Inutile dire che per il nativo più laborioso dello Zodiaco questo cambiamento rappresenti una immensa gioia. Questa gioia avrà delle ripercussioni su tutta la sua vita soprattutto a livello sentimentale dove si sentirà pronto a realizzare dei progetti anche a livello di coppia.