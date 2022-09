Non puoi lasciare niente fuori posto: questi segni amano l’ordine!

I segni zodiacali più ordinati di tutto l’oroscopo sono persone che proprio non possono soffrire il disordine: occhi aperti con loro!

Cuffiette del telefono, bottiglietta d’acqua, chiavi di casa, cellulare, mascherina: grrr, quella collega non potrebbe mettere un attimo in ordine appena arrivata in ufficio?

Va bene, non siamo di certo la loro mamma ma qualcuno glielo dovrà pur dire: che stelle e pianeti riusciranno finalmente a farli ragionare? (E mettere a posto?).

Con la classifica di oggi, potrai finalmente trovare i tuoi “amici” ordinati: ecco chi sono!

I segni zodiacali più ordinati di tutto l’oroscopo: tu sei in classifica?

Quante volte ti è successo di avere una crisi isterica… per il disordine di qualcun altro?

Se stai aprendo la tua agenda per contare ordinatamente tutte le volte che ti sei arrabbiata, possiamo affermare che sei sicuramente nella classifica dei segni zodiacali più ordinati di tutto l’oroscopo.

Certo, per avere la certezza dovremmo controllare la classifica di oggi: per fortuna che la trovi qui in basso!

Qui troverai altre persone che, come te, sono veramente delle maniache dell’ordine. Niente di male in questo, ovviamente, ma è meglio sempre sapere chi sono le persone che sono veramente… sprezzanti riguardo il disordine!

Allora che dici: controlliamo insieme le prime cinque posizioni?

Sagittario: quinto posto

Incredibile ma vero, cari amici del Sagittario, ma ci siete anche voi in questa classifica di oggi dell’oroscopo!

I Sagittario, infatti, sono persone che non possono veramente fare a meno di desiderare fortemente un ordine.

Certo, il loro ordine (sia mentale che fisico) è del tutto particolare e personale, esattamente come il loro atteggiamento nei confronti della vita e degli altri. I Sagittario sono persone molto indipendenti: per loro, avere il proprio ordine, è fondamentale!

Toro: quarto posto

Dovevamo aspettarci una comparsata dei nati sotto il segno del Toro nella classifica di oggi. Dopotutto per i Toro essere ordinati è un modo per poter essere inattaccabili, qualcosa che i Toro bramano con tutti sé stessi.

Per i Toro, infatti, poter essere sempre in controllo di tutto è importantissimo.

Per questo motivo sono ordinatissimi: niente può frapporsi tra i Toro ed il loro ordine perché niente può frapporsi tra loro e la voglia di essere sempre un gradino sopra gli altri.

Cari Toro: il vostro ordine a volte vi si ritorce contro. Perché non provate a lasciarvi andare una volta di più?

Scorpione: terzo posto

Per i nati sotto il segno dello Scorpione, mettere in ordine è fondamentale.

Gli Scorpione, infatti, hanno una vera e propria mania: quella di buttare, riordinare, fare spazio ed avere luoghi e idee chiare.

Per uno Scorpione rimanere attaccati a inutili ricordi (nella forma di oggetti, bigliettini o di qualsiasi cosa potrebbe mai avere a che fare con il disordine) è un vero e proprio crimine.

Spesso e volentieri gli Scorpione iniziano un percorso di purificazione degli spazi (e anche del loro cervello), facendo di tutto per mettere ogni cosa al suo posto.

Insomma, uno Scorpione non smetterà mai di mettere in ordine

Capricorno: secondo posto

Dovevamo veramente dirvi che i nati sotto il segno del Capricorno sono tra le persone più ordinate di tutto l’oroscopo?

A noi sembra assurdo doverlo sottolineare ma potrebbe esserci qualche persona che non conosce la mania di ordinare dei Capricorno.

Fortunatamente la classifica dei segni zodiacali più ordinati è qui per rimettere le cose in ordine… ehm, proprio come fanno i Capricorno!

I nati sotto il segno del Capricorno sono persone che non riescono veramente a lavorare o a vivere in un ambiente dove non c’è ordine.

Soffrono particolarmente soprattutto se nel loro habitat di lavoro ci sono dei fogli fuori posto, tazzine vecchie e sporche, file accatastati sulla home page del computer.

Un Capricorno sarà sempre troppo preciso ed ordinato e rimetterà a posto anche dove avete messo in disordine voi. Tenetelo a mente perché, se vi aspettate che un Capricorno vi dirà mai qualcosa, potete aspettare per sempre.

I Capricorno sono anche tra i segni zodiacali più taciturni e timidi di tutto l’oroscopo!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più ordinati

Cari amici della Vergine, state collezionando una serie di primi posti veramente importanti.

Siete anche nella classifica dei segni zodiacali più sospettosi di tutto l’ oroscopo : ne siete contenti?

Mettere in ordine è praticamente una delle vostre passioni nascoste (ehm, forse neanche così nascosta visto che mettete in ordine ovunque).

Siete al primo posto della classifica di oggi perché, intorno a voi, deve esserci un ordine preciso che nessuno può capire e che solo voi potete creare.

Lo diciamo perché i nati sotto il segno della Vergine, soprattutto ad un occhio inesperto, potrebbero sembrare veramente poco ordinati quando, invece, lo sono tantissimo.

Certo, sono ordinati alla loro maniera: ma dopotutto i nati sotto il segno della Vergine fanno tutto alla loro maniera… non è vero?

La Vergine è sicuramente il segno più ordinato dell’oroscopo: non dimenticano mai niente e non perdono, soprattutto, mai niente!