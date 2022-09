Bagaglio rovinato dalla compagnia aerea? Segui questa procedura

By

Il tuo bagaglio è stato rovinato dalla compagnia aerea? Non preoccuparti: ecco la procedura che puoi seguire.

Per chi viaggia, è una della paure più grandi. Nessuno desidera ritrovarsi con il proprio bagaglio rovinato. Ma se dovesse succedere, come ci si dovrebbe comportare, o meglio, quale procedura sarebbe meglio seguire?

Nel nostro articolo troverai la risposta a tutte le domande del caso. Segui attentamente le nostre indicazioni per capire cosa fare.

Procedura in caso di bagaglio rovinato

Chi viaggia spesso può aspettarsi intoppi di viaggio, soprattutto quando si ha con sé il bagaglio da stiva. Infatti di solito, quest’ultimo arriva in aeroporto in un momento diverso da quello in cui arrivi tu.

Se il fatto di non essere sempre con il proprio bagaglio è un piccolo inconveniente, figurati se questo arriva rovinato! Se ti dovessi mai trovare in questa posizione, ecco cosa puoi fare.

AVVISARE IMMMEDIATAMENTE LA COMPAGNIA AEREA

Non appena recuperi il tuo bagaglio, ispezionalo accuratamente per individuare eventuali segni di danneggiamento prima di lasciare l’area di ritiro bagagli. È più facile informare immediatamente la compagnia aerea in aeroporto, poiché la maggior parte delle compagnie aeree richiede una notifica di persona. Se noti qualche danno anomalo, ecco la procedura da seguire:

Fotografa il danno al bagaglio e al contenuto della confezione

Fotografa le etichette con il codice a barre del bagaglio

Crea un inventario degli articoli danneggiati

Cerca di determinare la causa del danno

Questi passi sono fondamentali perché se si notano ulteriori danni dopo la prima denuncia è probabile che la compagnia aerea non permetta di presentare una seconda richiesta di risarcimento. Dopo aver ispezionato il bagaglio e annotato il danno, la prima cosa da fare è parlare immediatamente con un rappresentante del servizio bagagli della compagnia aerea per evitare un ulteriore viaggio in aeroporto.

Se si chiama la compagnia aerea, è probabile che venga richiesto di portare il bagaglio danneggiato all’ufficio di assistenza bagagli dell’aeroporto. Se l’ufficio di assistenza bagagli è chiuso, recatevi al banco del check-in per avviare la procedura di reclamo. La compagnia aerea ti fornirà un numero di reclamo e ti chiederà di compilare i documenti, che potrebbero essere digitali e inviati per e-mail. In tal caso, compila i moduli il prima possibile per accelerare la procedura di risarcimento.

CONSERVARE TUTTI GLI OGGETTI DANNEGGIATI

Conserva tutti gli oggetti danneggiati, le etichette dei bagagli e la documentazione fino a quando la compagnia aerea non avrà concluso il reclamo. Quest’ultima potrebbe chiederti di spedire gli articoli danneggiati a un centro di ispezione utilizzando un’etichetta di spedizione prepagata. Se spedisci gli articoli, la compagnia aerea potrebbe decidere di riparare o sostituire gli articoli danneggiati. Se l’articolo è abbastanza nuovo, è possibile ottenere una sostituzione completa.

Il tempo totale di elaborazione può variare per ogni richiesta di risarcimento, poiché le compagnie aeree gestiscono ogni incidente individualmente. A seconda del danno e dell’esito finale, la compagnia aerea potrebbe richiedere di spedire il bagaglio a una struttura per la riparazione, coprendo a volte anche tutti i costi.