Fare la spesa costa, ma in questi supermercati molto di meno

Fare la spesa costa sempre di più, ma esistono supermercati, ipermercati e discount in cui possiamo risparmiare. Ecco quali sono.

Fare la spesa costa davvero e non poco. Per molte famiglie – soprattutto quelle molto numerose – può risultare davvero difficile ormai anche solo riuscire ad arrivare a fine mese.

Tra il caro prezzi dell’energia, quello del carburante, l’inflazione che sta invadendo praticamente ogni settore, può essere davvero complicato andare avanti.

Dobbiamo tra l’altro considerare che ci sono alcuni beni essenziali, di cui comunque non potremmo mai fare a meno.

Tra questi vi sono alcuni alimenti – come pasta, pane, latte e così via – ed anche beni come la carta igienica, i prodotti per la casa ecc ecc.

Tutti questi, però, attualmente costano più di prima, sempre a causa dell’inflazione. Ma qui arriva la prima ottima notizia: puoi tranquillamente trovare supermercati in cui la spesa costa di meno e quindi potrai risparmiare. Ecco quali sono.

Ecco i supermercati in cui potrai risparmiare sulla spesa

A dirci quali sono i supermercati in cui la spesa costa di meno è un’indagine condotta da Altroconsumo, che ha esaminato precisamente 1171 punti vendita – tra supermercati, ipermercati e discount – e analizzato più di 1,6 milioni di prezzi.

L’indagine ha coinvolto 77 città italiane ed i prezzi rilevati riguardano circa 126 categorie di prodotti, sia alimentari, che inerenti alla cura (della persona e della casa) che al pet food.

Facendo poi un esame dettagliato dei dati raccolti, Altroconsumo ha potuto stilare una classifica a livello nazionale ed una a livello locale.

Nel primo caso, considerando un mix di prodotti economici e di marca, le catene in cui si risparmia di più sono due: Aldi ed Eurospin.

Qui una famiglia composta da 4 persone può arrivare a risparmiare circa 3.350 euro all’anno, considerando una spesa media di 8.550 euro (dati Istat alla mano).

Chi troviamo al terzo posto? Prix Discount. La lista poi è molto lunga e comprende tantissimi store in tutta Italia. Ecco quella completa (al netto delle prime tre posizioni):

In’s mercato

Lidl

MD

Penny Market

Esselunga Superstore

Esselunga

D-Più Discount

Todis

Spazio Conad

Carrefour

Ipercoop

Bennet

Famila Superstore

Coop

Conad Superstore

Interspar

Famila

Pam

Conad

Dok

Tigre

Eurospar

Carrefour Market

Considerando invece singolarmente la spesa mista, quella con prodotti di marca e quella con prodotti a marchio del distributore, abbiamo nel primo caso Famila Superstore, Dok e, nel caso dei discount, Eurospin, nel secondo troviamo Esselunga e nel terzo Carrefour.

A proposito di risparmio e di beni alimentari poi, ecco 5 metodi di cottura con cui potrai spendere molto meno e vedrai diminuire la tua bolletta del gas.

In ogni caso, adesso è chiaro che ci sono diversi metodi per spendere di meno anche sulla spesa: basta trovare il negozio giusto.