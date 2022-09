Se fai parte di questi segni preparati a stupirti, a Settembre piovono sorprese

A settembre cambieranno molte cose per alcuni segni zodiacali. Per tre segni in modo particolare sono in serbo moltissime bellissime sorprese.

Settembre è arrivato e pian piano stiamo entrando nell’ottica di tornare alla nostra routine al nostro lavoro e alla riapertura delle scuole. Si prospetta un periodo abbastanza routinario, ma non per tutti.

Il 5 settembre Venere è entrata nel segno della Vergine e il 10 Settembre la luna piena entrerà in Pesci. Questi due eventi a livello astrologico segnano grandissimi cambiamenti positivi, per alcuni segni più che per altri.

Ecco per quali segni Settembre sarà ricco di sorprese

La vita dei tre segni della classifica di oggi cambierà positivamente a Settembre. Questi segni non solo si innamoreranno e proveranno la sensazione di sentirsi totalmente completati accanto ad un anima gemella, ma avranno anche molto successo a livello di carriera. Diciamo che la prosperità sarà alla base della quotidianità di questi segni a Settembre. Le stelle ci ricordano che Venere è il pianeta dell’amore e transiterà in Vergine dal 5 al 29 settembre. Questo transito favorirà la vita amorosa di tre segni. Venere in Vergine, un segno molto discernente, e la luna piena in Pesci, un segno estremamente romantico, porterà nella vita di questi segni momenti ricchi di magia e di passione e lucidità.

Le sorprese a Settembre arriveranno per:

Toro

Il Toro è molto empatico e molto legato al concetto di famiglia. Quando incontra la persona giusta desidera realizzare con lei dei progetti di lungo termine e una famiglia tutta loro. Per il Toro single questo incontro potrebbe avvenire questo Settembre. Il Toro incontrerà una persona con la quale avrà un rapporto bellissimo e molto equilibrato dal punto di vista sentimentale, questo segno si sentirà finalmente appagato. Anche a livello lavorativo questo segno godrà di meritati successi in questo mese. Nel caso in cui sia disoccupato è probabile che gli verrà fatta una proposta lavorativa molto interessante ed essendo un segno molto pragmatico e analitico valuterà senza dubbio questa proposta nel modo migliore.

Sagittario

Il Sagittario è il segno più bello, solare, positivo dello Zodiaco. Accanto ad un Sagittario spicca una persona raffinata, sensibile e molto seducente, ed è proprio il tipo di persona che sbarrerà il cammino del Sagittario a Settembre. Questo segno non potrà restare indifferente e il suo cuore si riempirà d’amore. Finalmente il Sagittario si riprenderà da una storia finita da tempo che non aveva ancora del tutto superato e si sentirà pronto a rimettersi di nuovo in gioco. In questo periodo anche le finanze saranno favorevoli e il il Sagittario troverà il lavoro più adatto a lui, un lavoro che lo farà sentire realizzato e grato.

Capricorno

Il segno del Capricorno solitamente è un grande lavoratore. Il lavoro è il centro della sua vita e occupa gran parte delle sue giornate che sono quasi tutte uguali. A Settembre per questo segno cambieranno le cose, la routine cambierà, finalmente incontrerà una persona che lo distoglierà un po’ dai suoi doveri egli ricorderà che è bello anche godere delle gioie della vita ogni tanto. Il Capricorno sentirà che il suo bisogno di amore non viene compensato da tempo e si abbandonerà tra le braccia della sua nuova fiamma. Questo cambiamento darà al Capricorno la spinta per affrontare un nuovo carico di lavoro e dimostrare che è pronto per nuove responsabilità e salti di carriera.