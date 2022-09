Morta la Regina Elisabetta, è arrivata la conferma che nessuno avrebbe voluto leggere

La Regina Elisabetta è morta. Si chiude un’epoca, un pezzo di storia se ne va e ora il Regno Unito si domanda cosa sarà di loro

Speravamo non arrivasse mai questa notizia, ma il tamtam giornaliero nel Regno Unito con la BBC in silenzio, il cambio della guardia sospeso, non lasciava presagire nulla di buono.

Ora la notizia è arrivata, adesso è tutto vero: Queen Elisabeth è morta e a darne annuncio è il profilo ufficiale della Royal Family su Instagram: ‘La regina è morta pacificamente a Balmoral questo pomeriggio. Il re e la regina consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani’.

Adesso cosa accadrà? Carlo è Re, ma il popolo inglese si chiede cosa cambierà negli equilibri così delicati di un paese che negli ultimi anni ha vissuto scandali politici, brexit ed anche terremoti all’interno della stessa famiglia reale.

Riuscirà l’erede a tenere saldi i nervi e portare avanti il maestoso impero lasciatogli dalla Regina Madre? In molti non ne sono sicuri, molti inglesi, e non solo, temono che questo passaggio di consegne non porterà nulla di buono.

Ora la famiglia si stringe intorno al corpo dell’amata Sovrana: quel che è certo che anche all’interno della stessa famiglia non mancheranno colpi di scena in queste dure ore di dolore.

Si dice che Meghan non sarà presente, non sappiamo se per ‘ordini’ dall’alto o per scelta personale. Quel che è certo è che il mondo attenderà con il fiato sospeso ogni singola fuga di notizie in arrivo dal Regno.

Addio Regina, che Dio salvi l’Inghilterra adesso.