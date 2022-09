Non buttare più l’olio da cucina nel lavandino, guarda cosa succede

Anche tu hai l’abitudine di buttare l’olio da cucina nel lavandino? Sappi che è una pessima abitudine, ti spieghiamo perché non farlo più.

Spesso in cucina adottiamo delle pratiche che sembrano prive di conseguenze ma in realtà diamo per scontato delle cose che potrebbero evitare diversi problemi.

Una delle abitudini più correnti è quella di buttare l’olio utilizzato per la cottura dei cibi nel nello scarico del lavandino della cucina. Dopo averti spiegato il motivo per il quale dovresti smettere di buttare nel lavandino l’acqua di cottura della pasta, oggi ti spieghiamo perché dovresti disabituarti a buttare l’olio nello scarico.

Ecco i motivi per i quali dovresti smettere subito di buttare l’olio esausto nel lavandino

Innanzitutto nel momento in cui si getta l’olio di cottura nel lavandino questo finisce nello scarico fognario locale e quindi di conseguenza non viene smaltito nel modo più consono favorendo un danno ambientale. Il primo motivo per non farlo più è quindi legato alla tutela dell’ambiente.

Un altro aspetto da considerare riguarda il danno che arrechiamo ai nostri tubi di scarico. L‘olio è grasso, momento in cui questo grasso si solidifica si attacca alle pareti dei tubi di scarico ed insieme a lui restano attaccati anche residui di cibo e detriti vari. A lungo termine questi intasano lo scarico impedendo il passaggio dell’acqua.

Non solo il lavandino potrebbe intasarsi ma potresti dover sopportare odori sgradevoli che risalgono dallo scarico.

Ricorda che il grasso fa fatica a mescolarsi con l’acqua per cui che si tratti di olio o burro liquido, l’acqua da sola non servirà ad evacuare il lavandino e a salvare le tue tubazioni, anche se l’acqua è calda. Molti consigliano di gettare nello scarico acqua calda e detersivo subito dopo avervi buttato dell’olio esausto ma l’effetto di questo trucco non salva l’inevitabile, presto o tardi finirai per favorire la formazione di un tappo nello scarico e rimuoverlo ti costerà parecchi soldi.

Spesso l’olio che hai utilizzato per cucinare può essere riutilizzato invece di essere gettato.

Nel caso in cui tu non voglia riciclarlo, sicuramente ti starai chiedendo dove buttare questo olio esausto utilizzato in cucina.

La risposta è semplice. Per evitare di intasare i nostri scarichi e di arrecare un piccolo disastro ambientale, dovremmo smaltire correttamente questo rifiuto organico.

Il modo corretto di smaltire l’olio consiste nel riporlo in un contenitore e portarlo in un‘isola ecologica. È probabile che tu non ci abbia fatto caso ma anche il tuo abituale supermercato abituale potrebbe averne una, la cosa potrebbe rivelarsi molto meno rognosa di quel che si pensa.