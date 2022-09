Test Personalità | Sei una persona più passionale o più riflessiva?

Con questo test ti faremo capire se hai una personalità più passionale e intraprendente o più posata e razionale.

A volte ci facciamo un’idea piuttosto precisa della nostra personalità, ma nel corso del tempo il nostro carattere cambia sulla base delle esperienze che viviamo. Questo significa che la vecchia idea non corrisponde più al vero e bisogna “riscoprirla”.

Questo accade perché siamo troppo impegnati ad affrontare la vita quotidiana per passare del tempo a riflettere sui nostri cambiamenti guardandoci “dal di fuori”.

Inoltre, quando siamo travolti da un’emozione improvvisa e fortissima, come l’innamoramento o la rabbia, di certo non abbiamo alcuna voglia di analizzare i nostri pensieri e i nostri comportamenti.

Come fare allora per conoscerci meglio e comprendere meglio come siamo cambiati, nonché le persone che siamo diventate con il tempo? L’autoanalisi e le semplici domande razionali non funzionano! Molto meglio approcciare la questione in maniera ludica, come appunto con un test.

Test Immagine della Personalità Passionale

Per eseguire questo test ti chiediamo di osservare l’immagine brevemente, per pochissimi secondi. Dopo averlo fatto cerca di ricordare quale elemento hai notato per primo e leggi il profilo corrispondente: scoprirai quanto sei passionale.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – I calici di vino

I due calici di vino che si incontrano nell’atto di un brindisi sono i “protagonisti silenziosi” di questa immagine.

Essi dovrebbero infatti essere i protagonisti assoluti, dal momento che è dal loro incontro che si generano lo spruzzo di vino e gli altri elementi dell’immagine.

In realtà sono i due elementi che passano maggiormente inosservati, poiché sono trasparenti e disegnati con dei semplicissimi tratti neri nemmeno troppo definiti.

Se hai notato i due calici di vino significa innanzitutto che hai grandi capacità di osservazione. Oltre a questo sei anche in grado di distinguere le cose essenziali da quelle che lo sono meno.

Sei quindi una persona posata e razionale, estremamente analitica e in grado di scegliere con grande attenzione le azioni da compiere e le cose da dire. Certo, provi delle passioni, ma non permetti mai che ti travolgano: la tua razionalità è sempre al comando.

A volte commetti l’errore di pensare che anche le emozioni si possano analizzare e controllare in maniera completamente razionale. Purtroppo non è così e, quando ci hai provato, molto probabilmente hai fallito e ti sei sentita frustrata. Forse dovresti lasciarti andare un po’ di più!

2 – Il vino

Il vino è rappresentato con un intenso e vistoso colore rosso che attira moltissimo l’attenzione di chi osserva l’immagine.

Il vino è anche uno dei simboli per eccellenza dell’ebbrezza e dell’entusiasmo, della gioia di vivere e del benessere.

Se la prima cosa che hai notato è stato proprio il vino che trabocca dai calici significa che sei una persona molto passionale, che adora lasciarsi travolgere da sensazioni e sentimenti molto forti.

Perdere il controllo è una cosa che adori, così come adori lasciare che le esperienze ti cambino e ti insegnino cose nuove. Sei una persona che si lancia a capofitto in ogni nuova opportunità che la vita presenta.

Se qualcuno dovesse spegnere la tua passionalità per un motivo qualsiasi probabilmente non ti sentiresti più te stessa!

Vuoi continuare a giocare con Chedonna? Fai il Test per scoprire cosa pensano davvero gli altri di te!

3 – La coppia che danza

La coppia che danza e che si intreccia in un bacio appassionato è sicuramente l’elemento più particolare dell’intera rappresentazione: si tratta infatti dell’unico elemento fantastico e non realistico dell’immagine.

Se hai notato la coppia che danza significa che sei una persona che si lascia travolgere dalla passione ma soltanto in alcune circostanze e in alcuni ambiti.

Per esempio in ambito sentimentale sei molto passionale e istintiva, segui solo e soltanto quello che l’impulso ti dice di fare e nella maggior parte dei casi sei soddisfatta delle scelte che hai compiuto.

In altri ambiti invece, come quello lavorativo o quello familiare, preferisci lasciarti guidare dalla razionalità perché pensi che determinati obiettivi si possano raggiungere solo in questo modo. Si può dire quindi che tu abbia un atteggiamento “di mezzo”, in grado cioè di distinguere molto bene tra le varie situazioni e l’approccio migliore per affrontarle.

Se sei cambiata nel corso degli anni? Assolutamente sì, ma ti sei anche resa conto di averlo fatto, perché tendi a riflettere molto su te stessa per analizzare le tue azioni.