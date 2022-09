Questi segni avranno un colpo di fulmine a Settembre

A Settembre alcuni segni zodiacali verranno colpiti della freccia di Cupido. Chissà se fai parte di loro anche tu.

Settembre promette particolarmente bene per alcuni segni. Per alcuni dal punto di vista professionale e per altri dal punto di vista sentimentale. Tre segni in particolare incontreranno la loro anima gemella.

La luna piena nel segno dei Pesci il prossimo 10 Settembre influirà sui sentimenti e amplificherà l’empatia tra le persone. Alcuni nativi dello Zodiaco, in modo particolare, faranno un incontro inaspettato e sentiranno gli effetti di un colpo di fulmine.

Ecco i tre segni che incontreranno l’amore a Settembre

Trovare la propria metà non è semplice. Spesso si passa l’intera vita a cercare la nostra metà, la persona che ci capisce, ci comprende, è nostra amica e ci ama e ci apprezza nonostante i nostri difetti. Una persona con la quale condividere un progetto di vita che va a crescere sulla base di fiducia, amore e serenità. Se sei ancora single e credi nell’amore e fai parte di questi 3 segni, Settembre potrebbe essere il mese giusto per l’incontro perfetto.

La luna piena in Pesci, un segno di acqua, favorirà le turbe sentimentali e immetterà una buona dose di autenticità e sincerità nelle relazioni. Per chi è single, si amplificano le possibilità di fare incontri promettenti. Settembre farà battere il cuore soprattutto a tre nativi dello Zodiaco:

Vergine

Settembre sarà un mese di grandi cambiamenti per la Vergine. A questo segno accadrà qualcosa che sconvolgerà totalmente la sua vita e l’artefice di questo sconvolgimento è Mercurio, posizionato a favore della Vergine che gli offrirà l’opportunità di essere meno introspettivo del solito e meno arido di sentimenti. La Vergine, intorno alla prima decade del mese, troverà finalmente una persona adatta a lui, una persona che probabilmente cercava da molto tempo. Con questa persona, il primo incontro non sarà dei migliori, nel senso che avranno una disputa ma la Vergine capirà immediatamente che questa persona è speciale. Con lei vorrà stringere un legame molto forte in poco tempo confiderà a questa persona tutto il suo amore e questa storia si evolverà in una bellissima storia d’amore.

Scorpione

Anche lo Scorpione incontrerà l’amore a Settembre. Questo segno così misterioso ed introverso, diffidente, finalmente farà un incontro che lo spingerà a credere di nuovo nell’amore, una persona che oltrepasserà le sue barriere e gli dimostrerà che è degna della sua fiducia e con la quale instaurerà un rapporto di sincera complicità. Questo incontro avverrà inaspettatamente. Lo Scorpione sentirà di potersi lasciare andare e proverà ad avviare una relazione seria, un fidanzamento da record.

Pesci

Infine tra i segni colpiti dalla freccia di Cupido c’è anche il Pesci. Uno dei segni più sensibili dello Zodiaco, un segno d’acqua, molto aperto e molto empatico. Questo segno solitamente viaggia in un’altra dimensione poiché si lascia trasportare dai sogni. La realtà lo incupisce a volte e preferisce starsene nella bambagia della sua vita fantastica. Il Pesci troverà una persona che lo aiuterà a rimettere i piedi per terra. Si tratta di una vecchia conoscenza persa di vista per molti anni, che improvvisamente riapparirà ad un evento. Ai due basterà un semplice sguardo per capire che hanno davanti un futuro luminoso insieme. La vita del Pesci subirà cambiamenti positivi dopo questo incontro e infonderà a questo segno il coraggio di mettersi davvero in gioco in una relazione duratura.