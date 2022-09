Questo gattò è una bomba: semplice e diretto, la cena è assicurata

Gattò con patate, merluzzo e scamorza: un piatto completo che piacerà tanto anche ai bambini. E la nostra missione è completata

Pesce azzurro, patate, un formaggio filante. Basta questo per un secondo piatto (o un antipasto) goloso e pieno, come il gattò con patate, merluzzo e scamorza.

La preparazione è semplice, dobbiamo solo fare attenzione nella scelta degli ingredienti, sempre freschi e di buona qualità. Il resto, è il risultato del nostro lavoro.

Gattò con patate, merluzzo e scamorza: ottimo da congelare

Il gattò con patate, merluzzo e scamorza è perfetto anche da congelare. Una volta cotto, lasciamolo raffreddare completamente. Poi dividiamolo in 3-4 porzioni e mettiamo ognuna in un contenitore ermetico da freezer. Chiudiamolo e mettiamolo a congelare: durerà almeno 3 mesi come appena fatto.

Ingredienti:

1 kg di patate

300 g di filetti di merluzzo

200 g di scamorza

3 uova medie

120 g pecorino grattugiato

1 mazzetto di prezzemolo

1 cipolla bianca piccola

50 g di burro

1 noce moscata

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione:

Per prima cosa facciamo lessare i filetti di merluzzo almeno per 15-20 minuti fino a quando diventano belli teneri. Scoliamoli e lasciamoli intiepidire, cercando il più possibile di eliminare le lische interne .

Poi laviamo bene le patate, e facciamole lessare in una pentola con acqua fredda per 30 minuti da quando l’acqua bolle. A quel punto scoliamole, sbucciamole e pressiamole con lo schiacciapatate in una ciotola.

Poi mescoliamole con le uova leggermente sbattute, 30 grammi di burro a temperatura ambiente, il pecorino grattugiato al momento e una generosa grattata di noce moscata. Assaggiamo per capire quando sale manca e poi insaporiamo anche con qualche macinata di pepe fresco.

A quel punto prendiamo una pirofila rettangolare e copriamo il fondo con un foglio di carta forno bagnata e strizzata bene. Versiamo sulla base metà del composto e livelliamolo con il dorso di un cucchiaio o una spatola.

Appoggiamo sopra metà delle fette di scamorza, poi i filetti di merluzzo spezzettati a mano,la cipolla e il prezzemolo tritati finemente insieme. Quindi aggiungiamo le altre fette di scamorza, copriamo con il resto del composto a base di patate e uova, poi completiamo con alcuni fiocchetti di burro.

Cuociamo il gattò con patate, merluzzo e scamorza in forno preriscaldato a 180°C per 40-45 50 fino a quando sarà dorato in superficie, anche se non c’è bisogno di passarlo sotto il grill. Quando è pronto, tiriamolo fuori dal forno e lasciamolo riposare per almeno 15 minuti prima di fare le porzioni.