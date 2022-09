Test: dimmi cosa non deve mai mancare in casa tua e scopri chi sei davvero

By

Con questo test analizzeremo una delle tue abitudini principali per capire qualcosa in più sulla tua personalità!

La casa in cui abitiamo, il modo di arredarla e soprattutto le cose che abbiamo sempre a portata di mano raccontano moltissimo di noi e delle nostre caratteristiche più nascoste.

La casa, infatti, deve essere sempre accogliente per coloro che la abitano e a volte anche per coloro che la visitano di tanto in tanto in qualità di amici e di conoscenti.

Per ottenere questo scopo ognuno fa scelte differenti e mette in atto strategie differenti. Una delle strategie più comuni è acquistare oggetti che consideriamo rassicuranti, che ci aiutano a tenere a bada l’ansia e a soddisfare non solo i nostri bisogni materiali ma anche (e soprattutto) i nostri bisogni spirituali.

Molto spesso però non siamo assolutamente consapevoli delle vere motivazioni alla base delle nostre scelte e ci sembra di acquistare oggetti o di compiere azioni senza particolari significati dal punto di vista emotivo.

La verità però è diversa: questo test ti aiuterà a capire quali bisogni soddisfi circondandoti di determinate cose (e di determinate persone).

Test: cosa non manca mai in casa tua?

Per eseguire questo test dovrai scegliere l’oggetto o le persone che fai sempre in modo di avere sottomano quando sei a casa. Dopo aver compiuto la tua scelte non dovrai fare altro che leggere il profilo corrispondente!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – Il Pane

Il pane è uno degli alimenti alla base della nostra alimentazione. Si tratta di uno degli alimenti più antichi in assoluto e anche uno dei più tradizionali. È carico di molti significati simbolici anche legati alla religione cattolica. Rappresenta l’abbondanza e la sicurezza.

Se fai sempre in modo di comprare pane fresco per la tua casa e la tua famiglia e non ti piace l’idea di mangiare pane raffermo significa che ti preoccupi del benessere fisico delle persone che hai accanto.

Per te avere pane in abbondanza significa avere i mezzi per continuare a sostenere la fatica e gli impegni di ogni giorno con energia e con serenità.

Questo svela che sei una persona molto pratica e concreta, che capisce quali sono le priorità della vita e si impegna per raggiungerle. Sei anche molto accogliente e materna.

2 – I Libri

I libri sono il simbolo per eccellenza della cultura. Avere una casa piena di libri o avere la passione per la lettura significa essere persone curiose, attente e intelligenti.

Se non puoi fare a meno di comprare libri per la tua casa e già possiedi una collezione importante, significa che sei una persona che ha sempre bisogno di scoprire cose nuove e di imparare cose nuove.

Sei anche una persona che si annoia in fretta e che ha sempre bisogno di vivere nuove avventure e nuove esperienze. Dal momento che farlo dal vivo è un po’ difficile, i libri rappresentano una fuga sicura e senza sforzo da una realtà noiosa e ripetitiva.

Il tuo unico difetto? Probabilmente di tanto in tanto preferisci la fantasia alla realtà e ti perdi in sogni e progetti non troppo concreti.

3 – Gli Amici

Gli amici sicuramente non sono oggetti ma sono sicuramente piacevoli da avere in casa. Una casa piena di amici è allegra, movimentata, piena di gioia e di idee.

Alcune persone odiano l’idea di avere il proprio “spazio vitale” costantemente invaso da altre persone, mentre altre si sentono piene di energie e piene di entusiasmo quando possono condividere il loro tempo e le loro vite con altre persone.

Se hai scelto gli amici, significa che il tuo bisogno principale è quello di combattere la solitudine. Per te una casa accogliente è quella in cui non sei sola, in cui puoi trovare il conforto di un abbraccio e il sostegno delle altre persone.

Sicuramente sei una persona allegra e che ama la compagnia, ma probabilmente il tuo bisogno di fuggire la solitudine indica che hai qualche problema irrisolto, qualche piccola paura che, quando sei da sola, non riesci a superare e a ignorare. Prova a riflettere un po’ su te stessa e chiediti cosa puoi fare per trovare un equilibrio maggiore.

4 – I Biscotti

I biscotti sono uno dei piccoli piaceri della vita che possiamo concederci ogni giorno. I biscotti rappresentano un ritorno all’infanzia e allo stesso tempo un momento in cui concediamo un po’ di spazio alla dolcezza nella nostra vita.

Se nella tua casa i biscotti non mancano mai e, anzi, ne hai sempre di vari tipi, significa che sei una persona che ha bisogno di molta rassicurazione.

Forse stai affrontando un periodo un po’ difficile della tua vita, in cui hai bisogno di sentire un po’ di amore intorno a te e di rifugiarti in qualcosa di buono e rassicurante come possono essere i biscotti che ti sono sempre piaciuti.

Non esagerare però! Anche se il cibo può dare un po’ di conforto momentaneo a cambiare davvero le cose sono i rapporti con persone reali e con amici sinceri!