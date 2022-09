Quanti gatti vedi in questa immagine? La tua risposta rivela il tuo livello di maturità mentale. Scopri se sei maturo quanto pensi.

Se sei curioso di conoscere a quanto ammonta la tua maturità mentale questo test fa al caso tuo. Dovrai solo osservare per qualche istante questa immagine e dire quanti gatti vedi per scoprire quanto sei maturo.

La nostra età mentale può differire molto dalla nostra età anagrafica. Alcune persone sono mentalmente più attive, agili e scattanti mentre altre pur essendo molto giovani hanno più difficoltà ed un cervello meno reattivo. Lo stesso accade per la maturità.

Se si sente il bisogno di sviluppare un’agilità mentale si può stimolare ogni giorno il nostro cervello ed allenarlo attraverso test di immagine e di logica per esempio, che oltre a divertirci ci aiutano in questo arduo compito. La maturità mentale invece non si acquista con lo sforzo, solitamente o si è maturi o non lo si è. La maturità mentale di una persona può differire molto rispetto alla sua età, persone giovanissime possono vantare una grande maturità così come persone adulte restano perennemente immature. Scopriamo quanto sei maturo con questo test.

Dimmi quanti gatti vedi e ti dirò quanto sei maturo

Dopo aver osservato per qualche istante questa immagine, quanti gatti pensi di aver contato? La tua risposta rivela molte informazioni su di te.

Soluzione del test

Se hai visto 2 gatti

Se osservando l’immagine hai notato solamente due gatti significa che il passare degli anni non ha favorito la tua maturità mentale. E’ come se tu ti fossi congelato all’età dell’adolescenza, percepisci il mondo con gli occhi di un adolescente, incerto riguardo al futuro e riguardo alle proprie aspirazioni. E’ tempo di vivere la vita fissando degli obiettivi concreti e mettendo da parte gli abbagli.

Se hai visto 3 gatti

Se osservando questa immagine hai notato 3 gatti significa che sei maturo più o meno quanto una persona di 25 anni. A questa età si inizia a fare il punto e a darsi da fare per avere una vita appagante sia dal punto di vista sentimentale che dal punto di vista finanziario. È un’età di grandi cambiamenti in qualche modo anche di svolta con il vantaggio di avere una mente molto giovane e molto lucida. La tua maturità gode di una grande qualità: grandi doti di analisi.

Se hai visto 5 gatti

Se osservando questa immagine hai visto 5 gatti significa che la tua maturità mentale si aggira intorno ai 30 anni. A 30 anni più o meno si sa già in quale direzione si vuole andare e si cominciano a collezionare i primi successi. A 30 anni accanto a noi spesso abbiamo degli amici fidati che sono rimasti nella nostra vita nonostante i grandi cambiamenti degli ultimi anni, ovvero dall’età scolastica a quella professionale. Se hai visto 5 gatti significa che sei una persona matura, saggia ma non manchi di preservare un pò di leggerezza e avere senso dell’umorismo. I tuoi amici per te sono preziosi, sei sempre presente quando hanno bisogno di te e non manchi di provare ad elargire buoni consigli.

Se hai visto 6 gatti

Se osservando l’immagine hai notato sei gatti significa che possiede il più alto grado di maturità possibile. Indipendentemente dalla tua età e dalle tue esperienze di vita, tu sei una persona considerevolmente saggia, matura e godi di estrema fiducia. Sei una sorta di Guru che sa come aiutare e supportare le persone, un coach motivazionale o uno psicologo, ad ogni modo sei una persona che è molto influente e molto ben vista dagli altri. Dai sempre l’impressione di capirci più di tutti.