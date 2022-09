Il cuore di questi due segni si spezzerà in questi primi giorni di Settembre

Settembre è appena iniziato e per due segni zodiacali questo mese rappresenterà un grande colpo al cuore. Due segni stanno per lasciarsi.

Gli astrologi ci rivelano chi sono i due segni zodiacali che rischiano di provare il dolore derivante da una rottura definitiva in amore in questi primi giorni di Settembre. Mercurio retrogrado in Bilancia dal 9 Settembre è la causa e di questo scombussolamento sentimentale. Il pianeta della comunicazione sarà molto sfavorevole per questi due segni che sperimenteranno una chiusura definitiva a livello di comunicazione che li porterà a mettere un punto e a desiderare di reinventare la propria vita.

Settembre è un mese che segna molti cambiamenti, per esempio è il mese che mette fine al lungo periodo di vacanze estive e ci fa tornare al lavoro e agli impegni. Settembre ci appresta a volgere lo sguardo verso mesi particolarmente freddi con giornate più corte e con una vita abbastanza ordinaria. Dopo la movida ed il relax dei mesi estivi, Settembre riporta l’ordine e non solo. A due segni zodiacali porterà anche un grande scombussolamento in amore.

Ecco chi sono i due segni dello Zodiaco che si lasceranno nei primi giorni di Settembre

Per questi segni zodiacali si prospettano giorni di malintesi nelle relazioni che potrebbero portare ad una rottura definitiva. Dal 9 di Settembre, Mercurio, ovvero il pianeta della comunicazione, sarà retrogrado e accenderà molte discussioni all’interno delle coppie che avranno la sensazione di far fatica a comprendersi. Questo non sarebbe il momento ideale per decisioni definitive ma bisognerebbe semplicemente pazientare ed aspettare che questa configurazione astrale passi, cosa che i segni della classifica di oggi troveranno particolarmente difficile fare.

Il primo segno che potrebbe ritrovarsi da solo da Settembre è l’Ariete

I nativi dell’ Ariete sono delle persone estremamente impulsive e imprevedibili, questo loro comportamento è spesso fonte di una vita caotica, nonostante ciò avranno anche loro delle difficoltà ad affrontare i primi giorni di Settembre, giorni segnati da turbolenze comunicative. Questo segno di fuoco si sentirà confuso e incompreso dal partner e si renderà conto che problemi di vecchia data che pensava essere superati in realtà continuano ad emergere dal fondo. Questo stato di insoddisfazione potrebbe portare l’Ariete a sentire il bisogno di allontanarsi dal partner e potrebbe persino scatenare dei sentimenti per un’altra persona. L’Ariete se sarà impulsivo come al solito potrebbe decidere di chiudere con il passato e rivolgere le sue attenzioni a questo nuovo suo interesse.

Il secondo segno che rischia una rottura definitiva a Settembre è il nativo della Bilancia

Mercurio sarà retrogrado proprio in questo segno dominato da Venere, il pianeta dell’amore. Da qui si evince perché durante questo periodo in cui Mercurio è retrogrado il segno della Bilancia sarà sopraffatto dalla confusione a livello di sentimentale. Nei primi giorni di Settembre il nativo della Bilancia si sentirà più stanco e irascibile del solido, avrà voglia di allontanare tutte le persone che sono fonte di stress per lui, nel tentativo di contrastare questa fase di vita in cui si sente un po’ depresso è solo. Il nativo della Bilancia dovrebbe sapere che si tratta di una situazione passeggera e momentanea e che entro la fine del mese questo scombussolamento mentale svanirà del tutto.