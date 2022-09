Tutti i bonus sulla casa che resteranno in vigore nel 2023

Cosa accadrà ai Bonus introdotti nel 2022 nel 2023, con l’avvento del nuovo Governo? Ecco cosa dovrebbe succedere nello specifico a tutti quelli che riguardano gli immobili.

Ecco cosa accadrà nel 2023 ai Bonus sugli immobili introdotti nel 2022

Partiamo subito dal Superbonus, introdotto dalla Legge di Bilancio 2022. Cosa accadrà nel 2023?

Resterà in parte invariato, dal momento che sappiamo che la normativa sui lavori sulle parti comuni degli edifici all’interno dei condomini vale fino al 31 dicembre 2025. Quello che cambia è la percentuale di sgravio, che tenderà a diminuire sempre di più.

Abbiamo specificato però che il Superbonus sarà invariato solo in parte. Tutto ciò che riguarda gli edifici unifamiliari, infatti, ha valenza solo fino al 31 dicembre 2022 e le regole valgono solo per i lavori effettuati entro il 30 settembre 2022 e che abbiano riguardato almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Resteranno invece intatte fino al 31 dicembre 2023 le normative sugli interventi effettuati da Iacp ed enti con finalità sociali analoghe sugli immobili.

In questo caso quindi avremo sempre la detrazione piena, quindi del 110% che riguarderà sempre immobili di proprietà oppure gestiti da comuni, oppure ancora per quelli adibiti a residenza pubblica.

L’unica conditio sine qua non è che questi lavori siano stati effettuati almeno sul 60% dell’intervento complessivo entro il 30 giugno 2023.

Per quanto riguarda invece il Bonus Ristrutturazione, l’Ecobonus, il Bonus Mobili e grandi elettrodomestici, il Bonus Sisma ed il Bonus Verde, le percentuali resteranno invariate fino al 31 dicembre 2024. In sostanza, per i primi 3 ammonta sempre al 50%, mentre per il Bonus Sisma ammonta al 75% e per il Bonus Verde al 36%.

C’è però un Bonus che potrebbe sparire del tutto nel 2023: parliamo del Bonus Facciate.

In questo caso la percentuale già nel 2022 si era ridotta, passando dal 90% al 60% ed in teoria – stando a quanto sappiamo oggi – dovrebbe valere fino al 31 dicembre 2022. Dovremo insomma vedere cosa deciderà di fare il nuovo Governo.