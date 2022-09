Test del futuro: scegli una città dove rinascere per vivere nel 3000

Credi di essere pronta per il test del 3000? Oggi ti vogliamo chiedere dove vivrai quando inizierà il prossimo millennio: sai già la risposta?

E pensare che gli anni 2000, una volta, ci sembravano così lontani!

Ok, ok, va bene, lo sappiamo: gli anni 3000 non sono assolutamente dietro l’angolo. Ne abbiamo ancora di strada da fare!

Proprio per questo, però, abbiamo deciso di renderli i protagonisti del nostro test della personalità di oggi!

Che ne dici: ti va di proiettarti nel nuovo millennio?

Test del 3000: in quale città vorrai vivere tra mille anni svela chi sei

Ebbene sì, oggi abbiamo deciso di proporti un test veramente strano.

Prova ad immaginare: gli anni passano, scorrono, sembrano quasi un fiume in piena.

Siamo nel 3000!

Chi avrebbe detto mai che ci saremmo arrivati e tutti interi!

Ora, abbiamo deciso di proporti una scelta: in quale città vorrai vivere nel 3000?

Puoi scegliere una tra le quattro opzioni che ti abbiamo proposto qui sopra.

Sta solo a te decidere che tipo di vita vorrai per il tuo futuro molto (ma molto) lontano!

La tua scelta ci dice in realtà tantissimo della persona che sei oggi: non ti va di scoprirlo veramente?

la città “linea” : noi la chiamiamo così ma in realtà è un progetto che già esiste e che si chiama “The Line”. Un progetto per una città lunga 170km, sviluppata, quindi, in profondità piuttosto che come tutte le altre che già conosciamo.

Se hai scelto questa possibilità, vuol dire che sei una persona che vede il futuro come una possibilità veramente concreta.

L’idea di una città che si estende per lunghezza, dove i rapporti sono ridotti non al minimo ma sono riorganizzati, ripensati per essere il più funzionali e precisi possibili.

Sei una persona che ama più di tutto la produttività: ti piace lavorare, ti piace essere organizzata e precisa e fare tutto quello che fai al meglio possibile.

Insomma: non sei di certo una scansafatiche o una persona che tende a rifiutare responsabilità e incarichi. Sei una persona estremamente precisa e che ha un modo di comportarsi invidiabile. Complimenti!

Sei una persona che rifiuta, completamente, l’idea di un futuro ultra tecnologico!

Per te è importante ritornare alle origini e pensi che questa sia la vera e propria chiave che salverà il nostro futuro.

Se nell’anno 3000 immagini di vivere in un villaggio assolutamente non tecnologico, la realtà dei tuoi anni 2000 ti porta comunque in questa direzione.

Sei pronta per mollare social media e gruppi di quartiere per essere il più solitaria e reale possibile.

Basta ostentare: non sei mica uno dei segni zodiacali che amano veramente ostentare tutto nella vita !

Probabilmente dovresti provare il test delle nuove avventure per scoprire veramente se, per te, questo è il momento di lanciarsi in una nuova avventura o se è meglio aspettare che questo momento di sconforto passi!

Perché cercare la modernità quando l’abbiamo già sotto gli occhi?

L’idea di una città nata nel deserto e diventata una vera e propria sfida alle condizioni meteorologiche che la circondano ti attira moltissimo.

Il motivo è semplice: sei una persona che ama essere competitiva e che non ha paura di mostrare agli altri anche un poco di aggressività.

Nella vita tutti ti hanno rinfacciato il tuo modo di fare, spesso veramente al limite dell’aggressivo, ma in realtà le persone sono solo invidiose.

Tu sei una persona che non ha paura di niente e di nessuno e vuoi che gli altri lo sappiano!

Ok, va bene: magari le città sotto il mare non saranno nel punto più basso del nostro oceano ma si tratteranno comunque di qualcosa di veramente particolare!

Una bolla d’aria immersa (letteralmente) sotto litri e litri d’acqua. Questo è il luogo dove vorresti vivere nel test del 3000!

Sei una persona decisamente particolare ma questo, probabilmente, già lo sapevi.

Hai una tendenza a scegliere la strada più solitaria, per poter vivere ed apprezzare tutto alla tua maniera.

Sei una persona che non si nasconde dietro a niente: hai le tue opinioni e, per quanto dure, non ti trattieni di certo dal condividerle!

Complimenti perché hai un carattere estremamente forte ed indipendente: tantissime persone vorrebbero essere come te.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.