Test Immagine: sai qual è il superpotere con cui superi le difficoltà?

Con questo test immagine ti permetteremo di scoprire il tuo superpotere: quella capacità unica che si attiva davanti alle difficoltà e ti permette di lasciartele alle spalle!

Tutti nella vita ci troviamo ad affrontare difficoltà apparentemente insormontabili, imprevisti e situazioni che ci fanno soffrire. Abbiamo capito, però, che imparare a superarle è strettamente necessario.

Come compiere quest’impresa di “superamento” dipende invece esclusivamente da noi e dal nostro carattere. Ognuno di noi sviluppa una strategia e un’abilità che si addice al suo carattere e agli strumenti che la natura gli ha messo a disposizione.

Ovviamente non sempre siamo consapevoli di questo superpotere e, proprio per questo motivo, difficilmente sappiamo definire quale strategia abbiamo imparato a mettere in atto per superare i problemi.

A che ci serve saperlo? Beh, ad affrontare con maggior lucidità tutti i problemi, anche quelli che sembrano senza via d’uscita.

Test Immagine del Superpotere

Per scoprire qual è il tuo superpotere dovrai osservare l’immagine e selezionare l’elemento che ti ha colpito di più. Dopo averlo fatto non ti rimane che leggere il profilo corrispondente.

1 – La Scala

“Il mondo è fatto a scale” ci ricorda la saggezza popolare. Questo detto indica che tutti nella vita incontriamo dei momenti difficili, possiamo superarli (e quindi salire la scala) oppure possiamo farci travolgere da essi (e scendere lungo la scala).

Se l’elemento che ti ha colpito di più è la scala al centro dell’immagine significa che il tuo superpotere è la calma.

Sai perfettamente che il successo si raggiunge un passo alla volta, amministrando con molta calma le proprie energie per non sprecarle lungo il tragitto.

Procedere con calma e gradualmente significa anche affrontare un problema alla volta senza lasciarsi sopraffare dall’ansia e dalla paura.

Con questo atteggiamento sei sempre in grado di affrontare tutte le sfide, dalle più dure alle più semplici, con la stessa determinazione. Arriverai molto lontano!

2 – La Chiave

La chiave è probabilmente l’oggetto meno visibile tra quelli rappresentati nell’immagine. Viene formata da un fiume illuminato dal sole.

Il fiume scava il suo percorso verso il mare con calma e impiegando molto tempo. Grazie alla sua forza e alla sua costanza l’acqua del fiume è in grado di aggirare ostacoli, scavare anche attraverso la roccia più dura e addirittura trovare strade sotterranee.

Se hai scelto la chiave formata dal fiume significa che sei una persona estremamente determinata, che non si ferma davanti a nulla e che con calma e pazienza riesce a trovare la chiave per superare ogni ostacolo.

Questo significa che il tuo superpotere è la determinazione ma anche la capacità di adattarti alle situazioni, trovando sempre la strategia più efficace per affrontare e superare il problema che hai davanti.

3 – La Rosa

La rosa in questa immagina è posta al termine della scala, nel suo punto più alto. Rappresenta chiaramente l’obiettivo e lo scopo del percorso compiuto dall’elefante.

La rosa rappresenta spesso l’amore romantico ma anche la bellezza e la gentilezza. Non è questo il caso: gli obiettivi possono essere moltissimi e tu stessa nel corso della vita magari ti sei posta tantissimi obiettivi diversi e hai lavorato in vari ambiti (amicizia, lavoro, famiglia, amore) per ottenere scopi differenti.

Se hai scelto la rosa significa che il tuo superpotere è il focus. Una volta “messi gli occhi” su un obiettivo non ti lasci distrarre da nulla e non permetti a niente e a nessuno di distrarti dalla tua ricerca e dal tuo lavoro per raggiungerlo.

Le persone possono pensare di te che sei una persona spietata, che non guarda in faccia a nessuno pur di ottenere quello che desidera. La verità è che sei solo determinata. Se gli altri non sono come te o non sopportano questo modo di fare non è assolutamente colpa tua!

4 – L’Elefante

L’elefante è un animale grosso, lento e potente. Nessuno penserebbe che sia un animale tanto agile da salire lungo una scala così sottile, eppure nell’immagine che ti abbiamo proposto lo sta facendo.

Se è stato proprio questo a colpirti e a farti scegliere l’elefante, significa che sei una persona dalla grande forza di volontà e dall’enorme determinazione.

Non ti lasci abbattere da niente e da nessuno, trovi sempre dentro di te la forza di volontà necessaria ad andare avanti in qualsiasi situazione. Se sei convinta che sia una buona idea sei anche in grado di lanciarti in imprese “spericolate” che altri potrebbero considerare senza senso.

Se sei decisa a fare una certa cosa non c’è assolutamente nulla che possa convincerti a fare il contrario e il tuo superpotere è proprio questo: la capacità di pensare con la tua testa e trovare dentro di te tutte le risorse pratiche ed emotive per ottenere i tuoi obiettivi.