Non ti innamorare di loro: questi segni non vogliono storie lunghe

Sei uno di quei segni zodiacali che odiano le relazioni? Scopriamolo subito con la nostra classifica di oggi dell’oroscopo: ecco chi c’è!

In amore, lo sappiamo bene, si dice che vince chi fugge. Il problema è che la maggior parte delle volte questo detto ha ragione!

Le persone che si tengono più lontane dalle relazioni sono quelle che, poi, sono anche le più ricercate. Chissà perché!

Non siamo qui, però, per analizzare il motivo per cui ti piacciono i bad boys ma per capire quali sono i segni zodiacali che odiano le relazioni.

Sei pronta a scoprirlo?

I segni zodiacali che odiano le relazioni: ecco la classifica

Perché scoprire le prime cinque posizioni nella classifica dei segni zodiacali che odiano le relazioni?

Il motivo ci sembra scontato: scoprire se il tuo partner o se qualcuno che ti interessa si trova in questa classifica può cambiare veramente il tuo approccio!

Oggi abbiamo deciso di svelare quali sono tutti quei segni zodiacali che non hanno assolutamente intenzione di rimanere in una relazione seria.

Meglio saperlo prima di iniziare un rapporto con loro, non trovi?

Sagittario: quinto posto

Per i nati sotto il segno del Sagittario, essere indipendenti è assolutamente fondamentale.

I Sagittario, infatti, sono persone che faticano a cedere la propria intimità agli altri.

Non è una novità, quindi, che si trovino anche nella classifica dei segni zodiacali che odiano le relazioni!

Un Sagittario, quando si trova in una relazione, fa veramente il minimo indispensabile per mandarla avanti. Non aspettatevi né entusiasmo né lavoro da parte sua!

Gemelli: quarto posto

I nati sotto il segno dei Gemelli sono dei veri e propri spiriti liberi. Non è un caso che siano al primo posto della classifica dell’oroscopo che raccoglie proprio tutti i segni più “ribelli”!

I Gemelli sono persone che tendono a liberarsi delle relazioni quando sentono che le cose diventano troppo serie.

Ci sono troppe responsabilità, troppi problemi e anche troppe emozioni tutte insieme. Per i Gemelli è veramente stressante! Troveranno sempre il modo di sabotare la relazione e sé stessi: occhi aperti con loro!

Vergine: terzo posto

Non chiedete alla Vergine di stare insieme a voi troppo presto; i nati sotto questo segno, infatti, si stancano veramente molto presto.

La Vergine è un segno che ha un’alta concezione sia di sé stesso che di tutto quello che vuole avere intorno a sé.

Richiede perfezione e grazia a tutte le persone che conosce: figuriamoci al suo compagno! La Vergine è fatta così: fate attenzione quando vi mettete con lei. Se la annoiate o non siete al suo livello, rifuggirà immediatamente dal vostro rapporto!

Capricorno: secondo posto

Anche se i nati sotto il segno del Capricorno sono persone che, una volta in una relazione, possono essere molto leali (e infatti sono in questa classifica dell’oroscopo), di certo possiamo dire che non adorano le storie d’amore.

I Capricorno, infatti, amano essere degli spiriti liberi (o pensare di esserlo).

Un Capricorno è una persona che tende a credere di poter stare da solo. Per quanto, poi, da soli i Capricorno siano persone che si lamentano spesso della propria solitudine, per loro essere da soli è sempre meglio che essere accompagnati da qualcuno che non amano.

Ci mettono molto prima di capire se e quando vogliono stare con qualcuno. Occhi sempre aperti con i Capricorno: anche dopo anni possono stupirvi per la loro estrema freddezza e per la velocità con cui scapperanno dalla relazione!

Scorpione: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che odiano le relazioni

Cari Scorpione, la vostra fama probabilmente vi ha preceduto visto che probabilmente tutti quanti ci aspettavamo di trovarci al primo posto della classifica di oggi.

I nati sotto il segno dello Scorpione sono persone che proprio non riescono a “piegarsi” ad una relazione sentimentale.

Il motivo è che gli Scorpione amano troppo la propria individualità per “accontentarsi” di un solo partner!

Gli Scorpione, infatti, sono persone che non hanno nessun tipo di paura: non pensano che rimanere soli sia una tragedia e sono troppo unici per preoccuparsi degli altri.

Certo, uno Scorpione innamorato è veramente preso ma possiamo assicurarvi che gli Scorpione odiano essere “rinchiusi” in una gabbia.

Per loro una relazione lunga assomiglia proprio a questo! Sparisce la magia, la novità: uno Scorpione non resiste a lungo a meno che non venga stimolato adeguatamente!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.