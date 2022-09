Romina Power ha di recente fatto una rivelazione del tutto inaspettata che p stata accolta con grande tripudio dai fan. Ecco di cosa si tratta.

La splendida cantante Romina Power ha fatto saltare di gioia i suoi fan dopo aver fatto un annuncio decisamente inaspettato ma apprezzatissimo. L’ex moglie di Albano sta trascorrendo una fase della sua vita molto tranquilla, anche grazie alla riappacificazione con l’ex marito avvenuta nel 2013. Per lei è arrivata questa ulteriore bella notizia che potrebbe dare una nuova spinta alla sua carriera!

Romina Power (recentemente attaccata da Loredana Lecciso) è ancora richiestissima e sulla cresta dell’onda, nonostante siano passati diversi anni da quando duettava con il marito Albano sui palcoscenici più importanti d’Europa. Ora la nota e amatissima cantante ha dimostrato di sapersi reggere benissimo sui suoi piedi e di poter attirare da sola un gran numero di fan. Proprio per questo le è stata data di recente una nuova opportunità lavorativa che di certo verrà accolta molto positivamente da tutti.

Romina Power, la rivelazione bomba lascia i fan senza parole

Pare che presto rivedremo la magnifica Romina Power (di cui forse non sai queste curiosità) in tv!

Durante un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, la bella Romina ha annunciato di aver firmato un contratto per la televisione e di essere molto emozionata. “Siamo in trattativa per la mia partecipazione a uno show”, ha rivelato la cantante, “ma per ora non posso rivelate dipiù”. Insomma, per ora il nuovo programma è tenuto top secret, ma si spera di ottenere presto qualche informazione in più. Molti fan sospettano (e sperano) in una sua comparsata alla nuova edizione de La Talpa, stavolta prodotta dall’infallibile Maria De Filippi. Altri, invece, si aspettano di vederla esibirsi sul palco di Sanremo.

Insomma le ipotesi sono tante ma è ancora troppo presto per dare risposte certe. Nel frattempo, la Power si sta preparando per il suo imminente tour (a lungo rimandato a causa Covid) con Albano in giro per l’Europa. Il tour avrà diverse tappe importanti, tra cui Sofia, Zurigo e Vienna. Romina è chiaramente entusiasta di poter tornare a esibirsi in pubblico con il suo compagno di sempre, soprattutto dopo la lunga pausa dei concerti dovuta alla pandemia. Intanto noi non vediamo l’ora di conoscere qualcosa in più sul programma a cui prenderà parte!