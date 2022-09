Beautiful, Una Vita: Genoveva ha una figlia? La foto rivela la verità

Anticipazioni Beautiful, Una Vita: tutto quello che succederà nei prossimi episodi in onda su Canale 5. Thomas disperso e Genoveva ha una grossa novità!

Nuove anticipazioni in arrivo per le nostre soap opera preferite: Beautiful e Una Vita. In onda su Canale 5 accompagnano i nostri pomeriggi estivi.

Se da un lato analizzeremo le storie e gli intrighi della famiglia di stilisti di Los Angeles, i Forrester; dall’altro torniamo indietro nel tempo nella Spagna degli anni 1920.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria. Scopriamo insieme cosa succederà nella prossima settimana!

Anticipazioni: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Nuove puntate in arrivo di Beautiful e Una Vita. I nostri protagonisti sono pronti a tenerci con gli occhi ben aperti ed ad intrattenerci per scoprire dinamiche, passioni e intrighi.

Nell’articolo di oggi parleremo più nel dettaglio delle nuove dinamiche che coinvolgeranno i nostri protagonisti di Beautiful e di Una Vita.

Anticipazioni Beautiful dagli Usa: Hayes è nato, ma dov’è Thomas?

Rivelazioni scottanti, verità nascoste e giochi di potere. Nelle prossime puntate americane di Beautiful succederà di tutto. Ecco le anticipazioni.

Nelle prossime puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 ci saranno grandi cambiamenti. Infatti, tramite un parto in acqua è finalmente venuto alla luce il figlio di Finn e Steffy Forrester. Il piccolo, che ha ricevuto come nome Hayes è stato subito accolto a braccia aperte da tutta la famiglia al completo…eccetto per un membro: Thomas!

Infatti, la nascita del piccolo ha suscitato forti dubbi su Thomas. Papà Ridge che è stato estremamente felice per l’arrivo al mondo del nipotino è rimasto estremamente turbato dal fatto che suo figlio Thomas non si sia fatto vivo per il lieto evento con sua sorella e che non abbia neanche mandato un messaggio o fatto una chiamata.

Da questo momento quindi iniziano le investigazioni su dove potesse essere finito e la risposta è stata prontamente trovata da Hope Logan Spencer. La giovane ha infatti scoperto che il cellulare di Thomas si trovava nelle mani di Justin, l’avvocato di Liam e Bill e ne chiede il motivo.

Una Vita, anticipazioni: Genoveva ha una figlia segreta? Ecco la verità!

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, si aggiungeranno nuovi tasselli nella complicata e fitta trama ambientata ad Acacias.

Dopo la pausa estiva, Acacias ci accoglierà nuovamente nel suo mondo fatto di palazzi e pettegolezzi e nelle vite dei nostri amati e odiati protagonisti. In particolare in questo articolo ci vorremmo soffermare su Genoveva Salmeron e sui dubbi sul fatto che la dark lady abbia o meno una figlia.

Una Vita sta per giungere alla sua naturale conclusione e con essa ogni segreto, mistero o dubbio verrà allo scoperto, anche quello della temutissima cattivona. La Salmeron è in dolce attesa ed non ha ancora accettato l’idea di dover partorire un erede al marito Aurelio Quesada (Carlos de Austria). Ma quello che fino ad adesso non sapevo è che la donna ha già una figlia.

Ebbene sì, il mistero è tutto vero e verrà scoperto dal maggiordomo Marcelo (Patxi Santamaria) e dalla cuoca Luzdivina (Noelia Marlò). Ma andiamo per ordine.

Genoveva tenterà ogni modo pur di non dare alla luce il bambino e prenderà una grande dose di medicine e sonniferi, infatti Ignacio riuscirà a salvarla in extremis. E dopo la furia di Aurelio che tenterà di strangolarla per questo motivo, la donna si sentirà sempre più male talmente tanto da avere delle perdite di sangue che decreteranno la fine della gravidanza.

Ma in tutto questo frangente la dark lady sta pensando a qualcos’altro. Infatti, ha preso dal suo comodino una fotografia di una bambina dentro la culla.