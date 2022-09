Facendo così le banane non diventeranno nere: il trucco ce l’hai a portata di mano!

Le banane non diventeranno più nere da oggi se adotterai questo trucco che hai proprio a portata di mano: scopri di cosa si tratta.

Quando acquistiamo un casco di banane al supermercato il rischio che i frutti maturino troppo in fretta diventando subito neri è dietro l’angolo. Specie in estate con il caldo è normale che le banane possano maturare più velocemente.

Tanto più che sono uno di quei frutti che è bene non conservare in frigorifero altrimenti il rischio di farle annerire in un battibaleno è assicurato. Essendo infatti frutti tropicali non sono abituati al freddo e le loro pareti cellulari non riescono a difendersi dalle basse temperature.

Inoltre, perdono anche i loro enzimi digestivi. Dunque, se non vogliamo che le nostre banane appena acquistare diventino nere, dovremo seguire questo piccolo accorgimento: scopriamo il trucco che abbiamo tutti a portata di mano, facile e veloce.

Ecco il trucco per non far diventare le banane nere

Anche dopo averle staccate dalla loro pianta d’origine, le banane sono frutti che continuano a maturare. Inoltre, nell’ultima fase della loro maturazione esse aumentano la produzione di etilene, un gas che contribuisce a far velocizzare l’annerimento dei frutti.

Non tutti conoscono segreti ed astuzie per conservare al meglio frutta e verdura, molto spesso, infatti, commettono errori che poi rischiano di far rovinare completamente questi alimenti.

Non solo poi ortaggi e frutta, ma tanti sbagliano a conservare in generale i cibi nella dispensa o mettendoli insieme ad altri alimenti con cui invece non dovrebbero stare a contatto.

Tornando alle banane, per evitare che diventino mature prima del tempo e di conseguenza immangiabili esistono diversi accorgimenti per farle durare più a lungo, ma in particolare c’è un trucco che possiamo tranquillamente sfruttare tutti.

Basta avvolgere infatti il picciolo nella pellicola trasparente. In questo modo l’etilene eviterà di diffondersi facendo bloccare la maturazione delle banane. Inoltre, questo trucco è davvero utile nel caso in cui le banane si siano staccate dal casco.

A volte capita che prendendone una per mangiarla si stacchino anche le altre, in questo caso allora provvediamo subito ad incartare il piccolo nella pellicola così da evitare che inizino a maturare troppo alla svelta.

Altrimenti possiamo anche avvolgere i piccioli del casco tutti assieme sempre nella pellicola trasparente. Il consiglio è comunque quello di non metterle mai in frigorifero, anche dopo aver avvolto i piccioli altrimenti le banane si anneriranno.

Se invece abbiamo acquistato delle banane troppo verdi e di conseguenza poco mature e non vogliamo giustamente consumarle così basterà posizionarle vicino alle mele o ai kiwi, entrambi frutti ricchi di etilene, in questo modo accelereremo il processo di maturazione e in poco tempo potremo consumare le nostre banane al giusto grado di maturazione.

Ricordiamo anche che non tutti i frutti risentono dell’etilene, pensiamo ad alcuni agrumi come arance o limoni che una volta raccolti dall’albero cessano la maturazione, senza tra l’altro risentire della presenza di etilene dall’esterno.

A volte semplici accorgimenti possono risolverci piccoli e grandi problemi in cucina. Facili trucchi che ci permettono di facilitarci il lavoro o di poter consumare un determinato alimento al meglio.