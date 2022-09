L’ animale che adotteresti rivela il tuo stato emotivo attuale

Il test della personalità di oggi proverà ad analizzare il tuo attuale stato emotivo analizzando la scelta dell’animale che adotteresti.

Come ti senti veramente in questo momento? Come procede la tua vita e quali sono i tuoi veri sentimenti? A tal proposito questo test ti aiuterà a fare chiarezza sul grado di appagamento della tua attuale esistenza.

Molto spesso ci impegniamo per raggiungere obiettivi prefissati e per avere successo in ambito professionale e privato. Non sempre la vita va nella direzione in cui vogliamo, la vita è imprevedibile, tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro. Le persone che vivono più serene sono quelle che riescono a sfruttare a loro vantaggio questi cambiamenti e questi imprevisti senza demoralizzarsi. Prova a riflettere sulla tua personalità e su come stai conducendo la tua vita in questo momento e su cosa potresti fare per migliorare il tuo stato emotivo.

Dimmi quale animale adotteresti oggi e ti dirò come ti senti veramente

Fare questo test è molto semplice e richiede solo pochi minuti. Ti chiediamo solo di osservare l’immagine del test e di pensare ad una ipotetica adozione. Se ti venisse chiesto di portare a casa con te uno di questi cuccioli, quale prenderesti? La tua scelta dorrebbe essere istintiva, senza ragionare troppo. In questo caso non dovresti pensare all’impegno che questa adozione comporta ma al piacere della sua compagnia. Quale di questi animali ti attrae di più?

La tua risposta rivela quali sono i tratti della tua personalità che condizionano i tuoi comportamenti. Oggi cercheremo di identificare il tuo stato emotivo. I nostri test come ben saprai hanno lo scopo di intrattenerti ma forniscono un mezzo per avviare un’analisi introspettiva che potrebbe tornarti molto utile.

Soluzione del test

Dopo aver osservato l’immagine, quale animale hai deciso di tenere tra questi cinque? Ecco cosa rivela la tua scelta:

Tigre

Se hai scelto di adottare una tigre significa che in questo particolare momento della tua vita hai un grande bisogno di spaziare, di interrompere la routine e di confrontarti con delle novità. Se stressato a causa di una vita sempre uguale e fin troppo prevedibile. Il tuo stato emotivo in questo momento è nevrotico, ansioso e ti senti senza energie. Fai in modo di cambiare qualcosa, apporta novità nella tua esistenza, vedrai che starai molto meglio.

Cane

Se la tua scelta è ricaduta sull’ adozione del cucciolo di cane significa che in questo momento della tua vita stai lavorando particolarmente molto e quindi ti senti molto stressato. Negli ultimi tempi ti sei assunto molte responsabilità e ti sei prefissato molti obiettivi. Professionalmente ti stai comportando egregiamente ma la tua vita privata ne sta risentendo così come il tuo equilibrio emotivo. Ricorda che la vita è fin troppo breve e vale la pena di viverla intensamente, senza troppe rinunce.

Criceto

Sei stato ammaliato dal criceto? Significa che in questo momento della tua vita le preoccupazioni sono un tarlo della tua mente. Il tuo stato emotivo è frustrato, pensieroso agitato. I tuoi pensieri viaggiano costantemente, pensi, ripensi ti fai molte domande e ti tormenta il fatto di sentirti sopraffatto dai tuoi problemi. Ciò che ti aiuterebbe in questo momento è passare del tempo con persone con le quali ti senti a tuo agio. Convivialità e socialità sono la chiave che potrebbe farti tornare a sorridere.

Tartaruga

Se a casa porteresti una tartaruga significa che in questo momento sei sovraccarico. Ogni tua giornata è particolarmente frenetica, ti manca il tempo, ti senti stressato, hai sempre la sensazione di non fare abbastanza e che le giornate durino troppo poco. Molte cose importanti restano indietro, questo ti fa vivere in uno stato di agitazione continua. In questo momento il tuo imperativo dovrebbe essere leggerezza. Rimetti in discussione tutto, fai un piano lavorativo con piccoli obiettivi raggiungibili ogni giorno, senza sovraccarichi. Se non cambi le cose adesso rischi di avere un crollo emotivo nelle prossime settimane. Intervieni prima che le cose precipitino.

Uccellino

Se porteresti a casa un uccellino è perché in questo momento della tua vita ti senti destabilizzato perché ci sono stati eventi e situazioni che ti hanno cambiato profondamente. Hai sentito sulla tua pelle i tuoi limiti e questo ti ha fatto perdere il tuo equilibrio e la tua calma. Sei una persona fondamentalmente serafica e quella calma era la chiave della tua esistenza felice. In questo momento devi assolutamente trovare il tempo per fare attività ricreative che possano in qualche modo portare serenità alla tua vita.