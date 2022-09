Test Personalità della Porta | Quanto sei coraggiosa nelle tue scelte?

By

Con questo test della personalità useremo una porta per capire quanto sei coraggiosa e per capire come affronti i cambiamenti.

Quando si conclude una fase della nostra vita ci sentiamo sempre ripetere che “chiusa una porta si apre un portone”. Difficilmente però ci soffermiamo a chiederci quale portone si apre e come affrontiamo la sua apertura.

Con questo test ci concentreremo proprio su quello che succede quando ci ritroviamo di fronte a una nuova opportunità, a una nuova porta che dovrebbe aprirci nuove possibilità.

Nel corso degli anni ogni persona impara ad affrontare i cambiamenti che avvengono nella sua vita in maniera differente. C’è chi li accoglie quando arrivano, chi li programma e chi li contrasta.

C’è anche chi non li sopporta oppure chi non vede l’ora che si presentino per dare una sterzata importante alla propria vita.

Ognuna di queste reazioni è perfettamente valida, ma vediamo qual è quella che metti in atto tu!

Test Personalità della Porta

Per eseguire questo test ti chiediamo di scegliere la porta che apriresti più volentieri per scoprire cosa c’è dietro. Non passare molto tempo a riflettere, scegli sull’onda dell’istinto!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – Porta Grigia

Questa porta grigia appare come la più seria e la più formale in assoluto. Il grigio non è un colore che lasci molto spazio alla fantasia e alla creatività. Al contrario, è il colore dell’ordine e dell’uniformità.

Per fare un esempio, chi veste di grigio preferisce confondersi in mezzo alla massa piuttosto che farsi notare. Un semplice palazzo grigio non rimane impresso nella nostra mente, anzi, potrebbe passare completamente inosservato.

Se hai scelto questa porta significa che affronti i cambiamenti e ti lanci in nuove avventure solo quando sei certa che non ti danneggeranno. Qualcuno potrebbe dire che non sei una persona coraggiosa, ma la verità è che non sei una persona avventata, che non ti lanci senza preparazione a fare cose potenzialmente dannose. Vuoi solo migliorare, e si migliora con la prudenza.

2 – Porta Verde

Il verde è il colore della speranza e della fiducia nel futuro. Significa guardare a ciò che sta per capitare con ottimismo e con serenità.

Un classico muro di mattoni rossi è la quintessenza della stabilità e della sicurezza. I mattoni rossi sono quelli che disegnavamo da bambini per rappresentare un muro, quindi sono il miglior riferimento che abbiamo per rappresentare la solidità.

Se hai scelto la porta verde con il muro di mattoni rossi significa che sei una persona ottimista ma concreta. Non sei tra quelli che si lanciano a fare cose anche stupide pensando che “alla fine tutto andrà bene”. Tu sai che tutto andrà bene perché hai costruito una struttura solida per far andare bene le cose.

Sei una persona coraggiosa ma che agisce a piccoli passi. Sei sicura che il cambiamento costruttivo non si possa compiere in una volta sola: si costruisce a piccoli e a piccolissimi passi. Solo così potrà essere un cambiamento profondamente positivo in grado di portare risultati duraturi.

3 – Porta Marrone

La porta marrone è la più classica porta che si possa immaginare. Le prime porte che abbiamo imparato a disegnare, da bambini, erano fatte di legno ed erano rotonde o squadrate, ma quasi sempre con le assi di legno in vista.

Questa porta in particolare è un disegno incompleto, con cespugli colorati solo parzialmente sui lati. Sembra quasi suggerire che il futuro non si può prevedere totalmente e che non è mai possibile sapere davvero cosa ci accadrà dopo aver compiuto una scelta.

Se questa è la porta che apriresti più volentieri significa che sei la classica persona che gli altri definiscono “molto coraggiosa”. Non hai paura dei cambiamenti perché sai che fanno parte della nostra vita esattamente come tutte le altre cose.

Sai anche che provare un po’ di paura è normale e fa parte del coraggio: l’importante è che la paura, cioè l’ignoto, non ci trattenga dal cambiare. Di sicuro, tu non ti fai trattenere! Dalla tua infanzia hai mantenuto un pizzico di incoscienza che rende la tua vita eccitante e molto poco noiosa.

4 – Porta Azzurra

L’azzurro è il colore del cielo, dei sogni e delle aspirazioni. Rappresenta la capacità di guardare oltre e di non accontentarsi di quello che si vede o di quello che si riesce a ottenere in questa vita.

Rispetto alle altre porte, alla porta azzurra manca una parte del muro intorno. Questo potrebbe indicare che è la porta meno stabile rispetto alle altre che sono state proposte.

Se hai scelto questa porta significa che sei una persona tanto coraggiosa da diventare spesso incosciente.

Ti lanci sempre in moltissimi nuovi progetti, insegui le tue idee anche quando sembrano poco concrete e non ti fermi nemmeno se ti fanno notare che non è esattamente il comportamento più prudente del mondo.

È proprio il brivido dell’ignoto a darti la spinta di cui hai bisogno per andare avanti nella vita. Si potrebbe dire che sei una persona che ha bisogno di un pizzico di adrenalina ogni giorno per andare avanti con la stessa energia e con lo stesso entusiasmo.