Sei pronto per una nuova avventura? Scopriamolo subito con questo test

Il test delle nuove avventure è qui per dirci se sei pronto per nuove opportunità o se, invece, è meglio rimanere su quello che conosci già. Ecco come!

Tutti crediamo di essere destinati a fare qualcosa di grande nella vita.

Abbiamo un piccolo spoiler per te: tutti lo siamo se (e solo se) decidiamo di aprirci al mondo ed alle sue esperienze.

Per poter aprirsi al mondo, però, bisogna trovarsi anche nello giusto spazio mentale. Ti va di provare questo test della personalità con noi e scoprire se tu sei lì?

Test delle nuove avventure: dicci cosa vedi nel disegno e scopri se sei pronto a viverle

Quante volte ti è capitato di vedere delle opportunità “sfrecciarti” davanti?

Ci sono dei momenti in cui siamo pronti a coglierle al volo ed altri momenti in cui sembriamo quasi addormentati.

Il motivo è semplice: bisogna essere pronti mentalmente per lanciarsi in una nuova avventura e non sempre questo accade!

Il test delle nuove avventure, quindi, è qui per dirci in che spazio mentale ti trovi in questo momento.

Abbiamo deciso di usare un’illustrazione veramente bella di Roberto Weigan per aiutare il tuo subconscio ad entrare in contatto con la vera risposta che si nasconde dentro di te.

Sorprendentemente, però, non ti chiediamo di dirci qual è il primo elemento che hai notato ma solo di farci sapere quale sia quello che ti attira di più, che torni a guardare anche dopo aver dato un’occhiata generale.

Pronta a scoprire se sei in un momento… avventuroso?

hai visto prima l’alba : si tratta decisamente di un buon segnale, non credi?

L’alba è un momento pieno di speranza, nel quale si racchiudono tutte le possibilità di un giorno. Se sei attirata da questa parte del quadro, quindi, cosa vuol dire nel test delle nuove avventure?

Semplicemente che tu sei pronta a darti da fare e che, qualora dovesse presentarsi l’occasione, noi ti suggeriremmo sicuramente di valutarla.

Attenzione! Abbiamo detto “valutarla”. Per quanto tu sia positiva e propositiva, pronta a fare un salto nel vuoto, la tua risposta nel test delle nuove avventure non ci dice che tu debba lanciarti in ogni nuova avventura.

Immagina di sentirti come… troppo pronta. Non sei sicura di quello che vuoi e se sei impaziente potresti fare la scelta sbagliata.

Sappi che puoi fare tutto ma non che devi fare tutto! Fai un passo indietro e prova il nostro test del divano : non ti ci sedere sopra troppo a lungo, però!

Ci sembra che il manto scuro sia simbolo di fallimento, di cecità, di poca voglia di avventura. Ti possiamo dire, invece, che se sei attratta dalla parte inferiore del quadro che ti abbiamo proposto oggi per il test delle nuove avventure, vuol dire che abbiamo buone notizie per te!

Sei una persona assolutamente pronta per delle nuove avventure perché, proprio come succede nella notte, ti stai preparando a tutto il possibile!

Sei in una fase di incubazione: stai valutando, sei calma e tranquilla, non devi correre da nessuna parte. In questo momento sei decisamente riflessiva ma pronta per fare un cambiamento. Insomma, se hai visto la notte noi ti consigliamo di lanciarti in ogni nuova avventura che ti si para davanti. Sei decisamente pronta!

Sei pronta? Non sei pronta?

Il tuo subconscio ti sta dicendo di aspettare: questo è un momento in cui devi concentrarti su te stessa!

Il test delle nuove avventure ci sta dicendo che sei alla ricerca di una stabilità che riguarda te in primis.

Forse dovresti provare il nostro test degli attacchi per capire meglio se c’è qualcuno intorno a te che potrebbe tradirti! In questo momento sei decisamente guardinga ed hai ragione ad esserlo. Hai bisogno di tempo per capire meglio chi sei e che cosa ti sta succedendo. Noi ti consigliamo di aspettare di avere i piedi saldi per terra prima di lasciarti andare completamente!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.