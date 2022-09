Questi segni sono i più tranquilli dell’oroscopo: non si arrabbiano mai

I segni zodiacali più tranquilli dell’oroscopo non si arrabbiano e non si agitano mai: ci sei anche tu tra loro? Scopriamolo subito!

Oggi abbiamo deciso di scoprire una classifica dell’oroscopo tutto sommato non troppo assurda.

Vogliamo sapere, infatti, quali sono tutti quei segni zodiacali che non perderebbero mai la calma, di fronte a niente e a nessuno!

Che ne dici: ti va di scoprire se sei anche tu in classifica?

I segni zodiacali più tranquilli dell’oroscopo: scopri se sei tra loro

Quanto sei zen da uno a dieci?

Oggi abbiamo deciso di svelare le prime cinque posizioni della classifica dei segni zodiacali più tranquilli dell’oroscopo, quelli che proprio non possono fare a meno di… affrontare tutto con calma!

Si tratta ovviamente di una caratteristica non da poco anche se spesso viene poco considerata.

Riuscire a essere i più tranquilli dell’oroscopo non è assolutamente una cosa semplice: tu pensi di esserci tra i primi cinque?

Toro: quinto posto

Cari Toro, sapevate benissimo che la vostra presenza nella classifica dell’oroscopo dei segni zodiacali più tranquilli ci sareste stati anche voi.

Siete persone assolutamente tranquille che riescono spesso a fare buon viso a cattivo gioco proprio grazie alla vostra calma.

Siete al quinto posto della classifica perché avete ancora un poco di strada da fare prima di diventare completamente zen. Questo, però, non vuol dire che voi Toro non siate tranquilli, anzi! (Non è che siete nella classifica dei segni zodiacali più finti tonti proprio per questo?).

Aquario: quarto posto

I nati sotto il segno dell’Aquario sono persone che tendono a reprimere il più possibile sfoghi di ansia e di rabbia.

Per questo motivo sono così tranquilli!

Abbiamo messo gli Aquario al quarto posto della classifica di oggi perché la calma e la tranquillità degli Aquario potrebbe poi sfociare in un’esplosione ad un certo punto.

Generalmente, però, gli Aquario sono in grado di mantenere una calma invidiabile nelle situazioni peggiori. Dovrebbero solo imparare a sfogarsi un po’ di più!

Sagittario: terzo posto

Se i Sagittario sono nella classifica dei segni zodiacali più tranquilli dell’oroscopo un motivo c’è.

Il motivo, generalmente, è che i Sagittario non si fanno problemi ad evitare ogni questione ed ogni arrabbiatura semplicemente ignorando quello che succede loro intorno!

I Sagittario sono persone molto indipendenti che tendono anche ad avere una certa indifferenza riguardo ansie e problemi, soprattutto degli altri.

Per i nati sotto questo segno tutti possono fare quello che vogliono: loro ne vengono toccati pochissimo e proprio per questo riescono ad essere così tranquilli!

Pesci: secondo posto

Cari Pesci, per voi essere tranquilli è un tratto estremamente distintivo della vostra personalità.

Siete persone che tendono ad evitare i conflitti e che non hanno paura di affrontare la vita senza fretta.

La vostra tranquillità per certi versi è leggendaria. I nati sotto il segno dei Pesci non si agitano mai per niente, anche nei momenti più intensi.

Litigate con il partner, licenziamenti al lavoro, sconvolgimenti vari: per i Pesci è tutto normale e tutto risolvibile.

Credono che ogni cosa debba accadere e proprio per questo si trovano anche nella classifica dei segni zodiacali più spirituali di tutto l’oroscopo.

Vergine: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più tranquilli dell’oroscopo

Come dite? Non credete che i nati sotto il segno della Vergine siano i segni zodiacali più tranquilli dell’oroscopo?

Effettivamente sembra strano che la Vergine (così concentrata su sé stessa e sul suo lavoro) sia anche molto calma.

In realtà i nati sotto il segno della Vergine sono persone che tendono ad avere sempre un piano A, un piano B ed anche un piano C.

La gente crede che basta pochissimo per mettere la Vergine in difficoltà quando, invece, la Vergine è in grado di mantenere la clama in ogni situazione.

Sa sempre quello che c’è da fare e come farlo e non si fa spaventare niente. Ecco perché sono così tranquilli: non hanno quasi paura di niente!