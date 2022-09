Quale reggiseno fa al caso tuo? Ecco le regole per valorizzare le tue forme!

Conosci le regole per scegliere il reggiseno giusto? Acquistare un capo di lingerie non è solo una scelta estetica, ma è un modo per sentirsi al top! Ma ti è mai capitato di non riuscire a trovare il reggiseno che faccia al caso tuo?

Noi tutte abbiamo provato almeno una volta nella vita la sensazione terribile di indossare un reggiseno troppo stretto oppure uno slip scomodo. Purtroppo succede, perché scegliere i capi di lingerie giusti è una delle missioni più difficili nel mondo del fashion. Ma da oggi tutto cambierà perché stiamo per conoscere le regole perfette!

I brand di lingerie e abbigliamento intimi sono tantissimi, e tutti propongono opzioni che seguono le tendenze del momento.

Ma rispondiamo a questa domanda: l’abbigliamento intimo deve necessariamente seguire le tendenze per fare al caso nostro? La risposta è no!

La lingerie ha il compito di farci sentire a nostro agio, femminili e sensuali. Ma immaginate invece di indossare dalla mattina alla sera un reggiseno con i ferretti che massacrano la nostra pelle, oppure uno slip dal tessuto che ci provoca prurito!

Ebbene si, è successo a tutte noi almeno una volta di aver indossato la lingerie sbagliata e di aver sopportato tutto il giorno!

Ma come fare? Ad esempio, dobbiamo acquistare un nuovo reggiseno, ma come scegliere quello giusto?

Se questa è la vostra domanda troviamo insieme la risposta in questa guida di stile targata CheDonna! Ecco le regole che vi cambieranno la vita!

Trova il reggiseno perfetto con queste regole di stile! Parti da te e accantona le tendenze!

Come per tutto il mondo del fashion, anche l’abbigliamento intimo segue le tendenze. Colori, fantasie e tessuti che rispecchiano le mode del momento. Ma quando si tratta di lingerie la prima cosa da fare è mettere da parte le tendenze e scegliere solo ed esclusivamente ciò che faccia al caso nostro!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali sono le regole per trovare il reggiseno perfetto:

scopri la tua taglia: la prima cosa da tenere a mente è che non tutti i brand suddividono le taglie nella stessa maniera. Quindi se amate diversi brand di lingerie provate il reggiseno in negozio e prestate attenzione a trovare la taglia giusta. Non siate frettolose, questo è il primo passaggio ma quello più importante!

la prima cosa da tenere a mente è che non tutti i brand suddividono le taglie nella stessa maniera. Quindi se amate diversi brand di lingerie provate il reggiseno in negozio e prestate attenzione a trovare la taglia giusta. Non siate frettolose, questo è il primo passaggio ma quello più importante! occhio ai tessuti: scegliere il reggiseno in pizzo può non essere la scelta giusta se abbiamo una pelle delicata. Oppure i reggiseni con i ferretti ci provocano dolore? Esistono in commercio moltissimi modelli composti da tessuti naturali e senza ferretti! Optate per quelli!

scegliere il reggiseno in pizzo può non essere la scelta giusta se abbiamo una pelle delicata. Oppure i reggiseni con i ferretti ci provocano dolore? Esistono in commercio moltissimi modelli composti da tessuti naturali e senza ferretti! Optate per quelli! se è quello giusto non abbandonatelo: non dobbiamo pensare all'abbigliamento intimo come ai nostri capi d'abbigliamento. Non serve avere tantissimi reggiseni diversi. Se ci siamo trovate bene con un determinato modello, acquistiamolo in più colori, in modo da essere sicure di indossare il reggiseno giusto per noi!

Anche per oggi termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto le regole per trovare il reggiseno più giusto per noi!

Alla prossima guida di stile, per non perdere tutte le news in fatto di moda, e non solo!