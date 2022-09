Anticipazioni Beautiful, Una Vita: Contesa fra Forrester e Logan, chi prenderà Douglas?

Anticipazioni Beautiful: Tensioni per le famiglie Forrester e Logan. In Una Vita, Valeria rivede suo marito Rodrigo, ecco cosa accadrà!

Nuove anticipazioni in arrivo per le nostre soap opera preferite: Beautiful e Una Vita. In onda su Canale 5 accompagnano i nostri pomeriggi estivi.

Se da un lato analizzeremo le storie e gli intrighi della famiglia di stilisti di Los Angeles, i Forrester; dall’altro torniamo indietro nel tempo nella Spagna degli anni 1920.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria. Scopriamo insieme cosa succederà nella prossima settimana!

Anticipazioni: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Nuove puntate in arrivo di Beautiful e Una Vita. I nostri protagonisti sono pronti a tenerci con gli occhi ben aperti ed ad intrattenerci per scoprire dinamiche, passioni e intrighi.

Nell’articolo di oggi parleremo più nel dettaglio delle nuove dinamiche che coinvolgeranno i nostri protagonisti di Beautiful e di Una Vita.

Anticipazioni Beautiful dagli Usa: Douglas al centro delle vicende

Rivelazioni scottanti, verità nascoste e giochi di potere. Nelle prossime puntate americane di Beautiful succederà di tutto. Ecco le anticipazioni.

Nelle prossime puntate di Beautiful che andranno in onda in America, si creeranno parecchie tensioni fra Forrester e Logan per via di Douglas, il figlio di Hope e Thomas.

Secondo le anticipazioni che arrivano da oltre oceano, la situazione fra le due famiglie si sta riscaldando precipitosamente portando sempre più le due famiglie verso una nuova faida e rottura. Ma come sono arrivati a tutto ciò?

Possiamo dirvi con certezza che tutto ha avuto origine da Thomas. Il figlio di Ridge ha deciso di assumere nuovamente il ruolo di genitore presente per il piccolo Douglas, arrivando addirittura a voler essere riconosciuto come genitore primario, ossia colui che deterrà la custodia del figlio. Attualmente infatti la situazione era ben diversa. Douglas viveva con mammà Hope e suo marito Liam Spencer, mentre papà Thomas poteva andarlo a trovare e vedere quando voleva e soprattutto durante il weekend.

Ma questa situazione che in un primo momento è stata congeniale per il Forrester gli è iniziata ad andare stretta, temendo di diventare un padre assente per suo figlio. Inoltre, allo stesso modo, anche Douglas ha mostrato maggiore interesse nel trascorrere del tempo insieme al padre e proprio le parole di quest’ultimo hanno spinto Thomas a nutrire la necessità di avvicinarsi di più al piccolo.

Se da un lato, mamma Taylor e sorella Steffy sono d’accordo con il ricongiungimento del figlio con il padre, e ritengono che sia giusto per Thomas riprendersi il ruolo di genitore principale; dall’altro lato la notizia non va giù a Brooke soprattutto perché le ritiene delle “pretese” da parte di Thomas.

Sul fronte Hope invece, i due genitori cercano di mantenere un rapporto disteso seppur con qualche nota di diffidenza: Hope non cederà mai che Douglas abbandoni il suo chalet.

Una Vita, anticipazioni: cosa succederà negli episodi in onda l’1 e il 2 settembre

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, si aggiungeranno nuovi tasselli nella complicata e fitta trama ambientata ad Acacias.

Dopo la pausa estiva, Acacias ci accoglierà nuovamente nel suo mondo fatto di palazzi e pettegolezzi e nelle vite dei nostri amati e odiati protagonisti.

In queste nuove puntate che andranno in onda l’1 e il 2 settembre, vedremo Rodrigo il marito di Valeria riuscire a fuggire e irrompere a casa della donna. In questa occasione Valeria si sentirà male per la sorpresa e chiederà al marito di parlare con chiarezza e raccontare lei come sono andate davvero le cose, la verità è vicina.

Lolita vuole parlare chiaramente con suo suocero Ramon sulla situazione del denaro nascosto ma il vecchio non intenderà fornirle alcuna spiegazione al riguardo. Così, la bottegaia deciderà di indagare insieme all’aiuto di Fidel che però la rassicura di non saperne nulla del denaro nascosto.