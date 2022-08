Test della Personalità | Sai davvero quanto è forte il tuo Ego?

Con questo test della personalità scopriremo se il tuo ego è forte e strutturato oppure devi ancora riuscire a costruirlo.

Quando parliamo di “Ego” nella maggior parte dei casi utilizziamo questa parola in un’accezione negativa. In questo caso cercheremo di analizzarla nella sua accezione più positiva.

“Ego”, che alla lettera significa “Io” è l’essenza della nostra personalità, cioè del nostro carattere. È ciò che ci rende noi stessi e ci distingue dagli altri, ma è anche ciò che ci permette di confrontarci con gli altri rimanendo coerenti e fedeli a noi stessi.

Avere un ego sano significa essere in grado di pensare con la propria testa, sopportare le critiche e non crollare a causa di un attacco personale.

Significa anche saper fare autocritica e riconoscere i propri errori. In pratica, una persona con un ego ben sviluppata è una persona adulta in grado di essere responsabile delle sue scelte e delle sue azioni.

Al contrario una persona egocentrica è una persona incapace di autocritica a causa di un ego gigantesco, che “ingloba” tutto quello che ha intorno. Non accetta critiche, pensa sempre di avere ragione e di essere il centro del mondo.

Chi non ha ego al contrario finisce sempre per essere messo in disparte, per subire qualsiasi tipo di ingiustizia senza protestare, per avere una bassa o bassissima stima di se stesso. Insomma, non conduce una vita molto felice.

E il tuo ego? Come sta?

Test Personalità della forza dell’Ego

Per eseguire questo test partiremo da un mezzo attraverso cui le donne riescono ad esprimere benissimo e con grande efficacia la propria personalità: la moda. Scegli il top che ti rispecchia di più e leggi il profilo corrispondente!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – Casacca Verde Smeraldo

Questa semplicissima casacca valorizza il seno con una scollatura ampia ma non volgare e rende molto elegante la figura grazie a maniche scivolate e leggermente gonfie ai polsi.

Il verde smeraldo è il colore che da sempre rappresenta la serenità ma anche la speranza e la fiducia nel futuro.

Se hai scelto questa camicia significa che sei una persona semplice e solida, che non ha bisogno di troppe esagerazioni per far notare la sua presenza.

Il tuo ego è solido e ben strutturato. Non ti interessa sminuire gli altri per apparire più brava, più bella, più famosa o più capace. Non tolleri però nemmeno di essere sminuita e messa da parte. Se qualcuno dovesse provarci se ne pentirebbe immediatamente!

L’unica raccomandazione che ti facciamo è di non essere troppo rigida nelle tue convinzioni e nelle tue affermazioni. Ricorda sempre che l’autocritica serve sempre e ci permette di migliorare!

2 – Casacca a fiori colorati

Questa casacca a fiori super colorati è la quintessenza dell’allegria e dell’energia. Si tratta di una fantasia sicuramente impegnativa che però trasmette l’idea di una persona dal carattere dinamico, in grado di farsi notare sempre e in ogni circostanza.

Se hai scelto questa casacca significa che sei una persona dalla personalità molto entusiasta. Hai il classico argento vivo addosso e non ti fermi letteralmente mai, sei sempre impegnata in mille attività e sembri avere cento idee al secondo.

Se hai scelto questa casacca significa che sei in un periodo di esplorazione della tua personalità. Stai tentando tante strade e inseguendo tante nuove esperienze per cercare di mettere alla prova te stessa e capire chi sei davvero.

Probabilmente però quest’attività incessante nasconde il tentativo di non passare troppo tempo da sola con te stessa, magari a riflettere sui tuoi sentimenti.

Fare i conti con la propria interiorità a volte è molto pesante a livello emotivo, quindi in alcuni casi si preferisce fuggire dai propri pensieri e dai propri dolori pur di non doverli affrontare.

Se però hai bisogno di tenerti occupata e di dare un’impressione così allegra, energica ed estroversa, il tuo ego non è del tutto formato. Lo stai ancora costruendo e quindi, a prescindere dall’età anagrafica che hai, sei destinata a cambiare ancora nel corso della tua vita.