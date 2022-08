Lutto nel mondo del cinema: l’attrice muore a soli 32 anni

Lutto nel mondo del cinema: a soli 32 anni è morta a New York l’attrice e modella protagonista del film vincitore della Palma d’Oro 2022.

Grave lutto nel mondo del cinema per la prematura scomparsa di una delle attrici più promettenti dell’ultima generazione. A soli 32 anni, a New York, è venuta a mancare la stella di Triangle of Sadness. La notizia del decesso è stata diffusa dal portale Deadline facendo rapidamente il giro del mondo.

Secondo le prime indiscrezioni, pare che l’attrice 32enne abbia perso la vita in seguito ad un malore improvviso, ma ora si stanno diffondendo rumors secondo i quali il decesso sarebbe stato causato da una malattia.

Charlbi Dean morta a 32 anni: il lutto sconvolge il mondo del cinema

A perdere la vita a soli 32 anni è stata l’attrice e modella sudamericana Charlbi Dean. Bellissima, con un viso acqua e sapone dai lineamenti perfetti, l’attrice si è fatta conoscere con il film Triangle of Sadness che, pur non essendo ancora uscito al cinema, ha impressionato tutti al Festival di Cannes vincendo la Palma d’Oro.

Oltre a lavorare come modella, prima di ottenere il ruolo nel film Triangle of Sadness che ha dato una svolta alla sua carriera da attrice, Charlbi era apparsa anche in altri film come Spud e Death Race 3: Inferno.

Classe 1990, Dean aveva cominciato la carriera di modella a soli 6 anni. Dopo aver posato per diversi spot e cataloghi incantando tutti con la sua bellezza, la 32enne aveva deciso d’intraprendere la carriera da attrice. La svolta era arrivata nel 2010 quando ha iniziato a lavorare come attrice nel film Spud, nel ruolo di Amanda. Con la vittoria della Palma D’Oro al Festival di Cannes del film di cui è protagonista, l’attrice era sulla cresta dell’onda.

Purtroppo, però, ieri è arrivata la tragica notizia della sua morte. Secondo quanto TMZ che ha avuto contatti con un rappresentante dell’attrice da cui avrebbe ricevuto informazioni sul decesso, Dean sarebbe venuta a mancare per una malattia. Cordoglio da parte del mondo del cinema e della moda mentre sotto le foto pubblicate sul suo profilo Instagram, sono tanti i messaggi dei fan.