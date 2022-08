Bianca Atzei con l’outfit estivo di jeans conquista al concerto e non solo

D’estate l’unico capo in jeans che riusciamo a concepire è corto e si usa più che altro come outfit da spiaggia. Un jeans lungo, seppur chiaro e leggero, è meno comune ma se puntiamo su modelli particolari, magari con i brillantini (come quelli scelti da Bianca Atzei) allora non avremo rivali.

Top e jeans coordinati sono perfetti per un concerto ma, per fortuna, non è necessario cantare su un palco per poter ricreare il look dell’artista milanese. Bianca Atzei lo ha reso ancor più bello essendo in dolce attesa del suo primo figlio (dal comico ed inviato de Le Iene Stefano Corti).

Il top ed i jeans della talentuosa cantante sono sexy, rétro e comodi, il che non guasta mai. Vediamo come copiarla.

Bianca Atzei si mostra ribelle e fiera in total look jeans

I jeans dritti a vita bassa in misto cotone con strass applicati a caldo sulla parte anteriore e strappi sulle ginocchia di Asos Design Petite (25,25 euro, già scontati del 59%) sono casual e molto luminosi.

Fonte: Instagram.

Meglio con un sandalo a tacco alto anziché una sneakers ma molto dipenderà anche a dalla scelta del top.

Altra idea, più autunnale, sono i jeans neri a vita alta di Na-Kd. In perfetto stile Kate Moss, vanno portati con anfibi neri dalla suola carrarmato per un effetto più grunge. Costano 78,95 euro.

Riguardo al top la scelta più basic è quella proposta da Zara. In jeans chiaro, a forma di corsetto (quindi senza spalline) costa 22,95 euro. Se si ha un seno piccolo e si vuol mostrare più volume questa è una delle soluzioni più semplici ed efficaci.

Il top in denim chiaro di Bershka (in vendita su Asos a 25,99 euro) ha una romantica forma a cuore e chiusura incrociata con spalline sottili e regolabili sulla schiena. Per ottenere l’effetto luce come la nostra vip odierna di può aggiungere (sopra) una delle maglie realizzate a rete in nylon e punti luce, molto di moda in questa estate 2022.

Il top scollato verde – argento, con spalline e scollo a v sul davanti è in tessuto metallizzato e si chiude con lacci sul retro. La lunghezza cropped lo rende perfetto con un paio di jeans chiari attillati. Creato da Subdued, costa 35 euro.

Altro noto volto Mediaset (Bianca prese parte all’isola dei Famosi nel 2018) è Ellen Hidding amante dei look casual entrambe belle e realizzate sono come noi, coltivano stili secondo la loro personalità.

Silvia Zanchi