Beautiful, il vero motivo dietro l’addio di Quinn: è inaspettato

Anticipazioni Beautiful delle prossime puntate in onda in Italia. Tutto quello che accadrà dal 28 agosto al 3 settembre 2022!

Beautiful da oltre trent’anni torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America.

Negli USA infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti e anche odiati.

Nell’articolo di oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful delle prossime puntate in onda in Italia dal 28 agosto al 2 settembre 2022!

Beautiful anticipazioni dagli USA: Rena Sofer parla dell’addio

Nelle nuove anticipazioni delle puntate americane di Beautiful, Rena Sofer l’attrice che presta il volto a Quinn Fuller è tornata a parlare del suo addio (per sempre) alla soap opera americana. Ecco cosa ha detto!

Nelle puntate americane della soap più longeva, Beautiful, Quinn Fuller ha già annunciato il suo addio, avvenuto sullo schermo il 29 agosto. Mentre in Italia dovremmo aspettare un anno prima di vedere le sorti che toccheranno alla moglie di Eric Forrester.

Tuttavia, grazie alle anticipazioni americane sappiamo per certo come andrà a finire. Secondo quanto riportato Quinn e Carter, dopo essersi nuovamente riavvicinati condivideranno una romantica serata, durante la quale saranno davvero sinceri l’uno con l’altra. Quello che resta da scoprire è se i due porranno fine alla loro relazione o se la manderanno avanti.

Secondo molti voci di corridoio, infatti, non ci sarà una vera e propria uscita di scena del personaggio di Quinn. Soprattutto perché con molta probabilità il tempo a disposizione per dire addio al suo personaggio non c’è effettivamente stato. In questo arriva una risposta da parte della sua inteprete, Rena Sofer.

L’attrice ha spiegato che il suo contratto con Beautiful era in scadenza e che non è mai stata contattata dalla produzione per un eventuale rinnovo, o perlomeno non fino alla settimana precedente alla registrazione delle sue ultime scene. Secondo quanto dichiarato da lei, l’offerta è stata deludente: