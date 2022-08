Test Immagine | Quanto è diventata forte la tua femminilità?

Con questo test immagine cercheremo di capire quanto sei consapevole della tua femminilità e quanto l’hai sviluppata nel corso della tua vita.

La femminilità, esattamente come la virilità, è un atteggiamento che secondo molti è innato in una persona ma che, in realtà, si acquisisce e si coltiva con il tempo e con l’esperienza.

Una donna è femminile e consapevole della sua femminilità quando è in contatto con essa e vi si riconosce pienamente.

Una donna femminile è in pace con se stessa e non ha paura di mostrarsi per come è, cioè con tutti quegli atteggiamenti considerati “da femmine” che le vengono naturali.

Oltre alla semplice apparenza e al modo di comportarsi, però, c’è anche una femminilità più profonda che ha a che fare con emozioni e storie molto più antiche e quasi “sacre”.

Di certo la donna è colei che dà la vita e, in molte culture, è anche colei che è profondamente legata ai cicli naturali come quelli della luna e delle mestruazioni.

Quanto spazio hai dato ai vari aspetti della tua femminilità? Possiedi una femminilità forte e sicura o sei piuttosto incerta, preferendo nascondere alcune parti di te che ritieni “troppo femminili”?

Scoprilo facendoti guidare dal tuo inconscio!

Test Immagine della Personalità

Per eseguire questo test ti chiediamo di osservare attentamente l’immagine sottostante per qualche secondo e “registrare” mentalmente l’elemento che hai notato per primo.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – L’albero

L’albero è l’elemento centrale di questa immagine. Occupa esattamente il centro dell’opera ed è stato dipinto in ogni dettaglio in maniera che fosse estremamente realistico.

L’albero è uno dei simboli più utilizzati per indicare la vita e la sua capacità di rinnovarsi costantemente attraverso gli anni e le stagioni.

Ogni albero ha anche un andamento verticale, che va dalla profondità della terra fino all’aria del cielo, quindi è in grado di mettere in comunicazione più “livelli” sia a livello fisico sia a livello simbolico.

Se hai visto l’albero significa che hai una femminilità sviluppata, ma non troppo profonda. Cerchi sempre di vedere le cose come sono davvero, in maniera oggettiva.

Tendi a farti guidare più dalla ragione che dall’istinto, probabilmente perché del tuo istinto non ti fidi abbastanza mentre pensi di poter fare molto affidamento sulla tua capacità di portare avanti un’analisi razionale dei fatti.

Il nostro consiglio è di dare un po’ di spazio in più anche alla femminilità profonda. Non tutto può essere analizzato e interpretato. Avere un’intuitività sviluppata e una profonda intelligenza emotiva è essenziale, sia per gli uomini sia per le donne, ma le donne sono sicuramente avvantaggiate in questo.

Fai spazio alla tua femminilità intuitiva e diventerai certamente una persona più forte e con più fiducia in se stessa.

Vuoi continuare a giocare con Chedonna? Fai il Test dell’Interiorità per scoprire come ti realizzerai nel corso della tua vita.

2 – Il corpo di donna

Il tronco di questo albero è dipinto in maniera da rappresentare anche un corpo di donna con i suoi chiaroscuri e le sua forme morbide e sinuose.

La figura femminile con le braccia spalancate è inserita nel dipinto in modo molto poco appariscente, in maniera che solo le persone più attente possano individuarla al primo sguardo.

Se il corpo di donna è stato proprio il primo elemento che hai notato in questa immagine significa che hai una femminilità molto salda e molto sviluppata.

Ti fidi profondamente del tuo istinto e grazie a questo sei in grado di capire al volo ogni persona che incontri o con cui semplicemente hai a che fare per qualche minuto.

Non hai paura di accogliere tutte le tue emozioni e anche di esprimerle. Dici sempre quello che pensi e fai sempre quello che dici: il tuo cuore è in diretta comunicazione con le tue azioni.

Quello che ti manca, a volte, è la capacità di analizzare le cose in maniera fredda e oggettiva. Fin troppo spesso ti fai trascinare dall’onda dell’emotività e finisci per compiere gesti che non sempre si rivelano saggi o giusti sul lungo periodo.

Per questo a volte vieni giudicata come “troppo imprevedibile e incontrollabile”, come la quintessenza della donna irrazionale. In realtà non è affatto così. Le tue azioni sono sempre guidate da una catena di causa ed effetto, semplicemente molte persone (piuttosto superficiali) non riescono a vedere i motivi più profondi che ti spingono a comportarti in un certo modo.

Dato che però le persone criticano quello che non capiscono, vieni criticata per il semplice motivo che sei troppo complessa per la maggior parte di coloro che ti stanno intorno.