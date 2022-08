Non hanno senso dell’umorismo, ecco i segni meno ironici dello zodiaco

Oggi gli astri ci rivelano quali sono i segni con i quali c’è poco da ridere, purtroppo hanno davvero poco senso dell’umorismo.

Spesso quando vogliamo conoscere qualcuno e sapere di più su di lui facciamo capo all’astrologia. Il nostro segno zodiacale in effetti disegna un profilo del nostro carattere e della nostra personalità, con tanto di pregi e difetti sanciti dal segno di appartenenza. La nostra personalità ci rivela anche quanto siamo ironici.

Quanto ami ridere e quanto senso dell’umorismo hai? Potrebbe dipendere tutto dal tuo segno zodiacale. Scopri chi sono i segni della classifica di oggi, hanno il grande difetto di non essere molto ironici. Scopri anche quali sono i segni più felici dello zodiaco e qual è il loro segreto.

Il segno meno ironico di tutti è il Toro

Mentre tutti si sganasciano dalle risate, il volto del Toro resta impassibile. Non è molto propenso a capire le battute. In linea generale i segni meno umoristici di tutto lo zodiaco sono i segni di terra, quindi Toro, Vergine e Capricorno non hanno un forte senso dell’umorismo, troppo cerebrali e con i piedi ben piantati per terra, difficile per loro capire situazioni surreali.

L’umorismo si sa è un concetto legato alla fantasia. Tra i segni di terra, il meno umoristico di tutti è il Toro, non riesce a capire il sarcasmo.

Il Toro non sarà il tipo di persona che riesce a rendere interessante l’atmosfera di una cena facendo il giullare, ma è un segno molto in pratico, placido ed anche molto affabile e tutti lo amano per questo.

A seguire il Toro tra i segni meno ironici c’è la Vergine. Questo segno è un segno molto analitico e calcolatore. Il sarcasmo della Vergine è malvagio, la Vergine ha un umorismo pesante senza eleganza che imbarazza coloro che gli stanno accanto, è il classico tipo che sa fare solo le battute di cattivo gusto. Non andarci giù pesante non gli riesce proprio.

Anche il Capricorno fa parte di questa classifica

Il Capricorno è un segno laborioso, si dà molto da fare in ambito professionale. Al lavoro è imbattibile, super organizzato e non tollera i fannulloni. A volte risulta piuttosto scontroso e il suo umorismo è dello stesso tipo della Vergine, il Capricorno usa il sarcasmo per ridicolizzare o per non sentirsi a disagio piuttosto che per ridere di cuore. Il Capricorno come la Vergine, a volte è doloroso nel fare battute quindi sarebbe meglio non stuzzicarlo e non fornirgli sul piatto d’argento l’occasione di rispondere a tono.