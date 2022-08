Test dell’Autunno | Come riuscirai a superare lo shock da fine dell’estate?

Con il test dell’autunno ti suggeriremo il modo più adatto a te per passare dal relax dell’estate agli impegni di Settembre senza impazzire!

Secondo la consuetudine l’anno comincia a Gennaio, ma chi ha un lavoro e chi ha dei figli sa benissimo che la verità è un’altra: l’anno comincia a Settembre!

Settembre, ma in realtà tutto l’Autunno, è il Lunedì dell’anno, in cui tutti siamo costretti a ripartire a ritmi serrati per recuperare le fila di tutti gli impegni che avevamo durante il il resto dell’anno e che abbiamo messo in pausa durante le ferie.

Ovviamente a fronte di tanto stress e malumore per la fine delle ferie ci sono anche tanti lati positivi che spesso però non riusciamo a vedere.

Con questo test analizzeremo la tua personalità e ti suggeriremo il modo migliore per tenere a bada lo stress da rientro!

Test dell’Autunno

Per eseguire questo test ti chiediamo di scegliere una delle immagini autunnali che ti proponiamo, e in particolare quella che ti comunica più gioia, tranquillità e benessere. Dopo averlo fatto leggi il profilo corrispondente!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – La zucca

La zucca è l’ortaggio tipico dell’autunno. Anticamente veniva svuotata per creare la testa degli spaventapasseri e le lanterne di Halloween che conosciamo ancora oggi. Per questo motivo viene spesso associata alla testa. Non a caso si dice ancora che una persona non troppo sveglia è una “zucca vuota”!

Se hai scelto questo simbolo significa che per contrastare lo stress del rientro dovrai rimanere concentrata e avere completa fiducia nella tua capacità di organizzare e di gestire le cose.

Dovrai solo mantenere la calma e ignorare tutte le critiche: riuscirai a portare avanti tutto quello che devi fare e scoprirai, alla fine, che non avrai fatto nemmeno troppa fatica!

2 – La cioccolata calda

La cioccolata calda è la bevanda calda che racchiude in sé tutte le coccole autunnali che sappiamo di meritarci.

Si tratta di un comfort food per eccellenza, in grado di rassicurarci, metterci di buon umore e comunicare tutto il nostro affetto a coloro per i quali la prepariamo.

Se hai scelto la cioccolata calda il nostro consiglio è di concederti dei momenti di pausa nel corso delle prossime settimane. Correre come una forsennata non ti servirà a niente: non farai altro che esaurire rapidamente tutte le energie senza riuscire a portare a termine tutto quello che ti eri prefissa di fare.

Circondati di persone che ti vogliono bene e crea dei momenti piacevoli solo per te stessa, anche se si dovesse trattare di cinque minuti al giorno: ti serviranno moltissimo!

3 – Lo scoiattolo

Lo scoiattolo è un animaletto simpaticissimo che durante l’autunno si prepara al letargo mettendo da parte le noci e le nocciole che gli serviranno per sopravvivere all’inverno.

Si tratta di un animaletto molto allegro e molto amato in tutto il mondo, ma che è anche molto saggio ed è in grado di amministrare molto bene le proprie risorse.

Per sopravvivere allo stress del rientro senza troppi traumi ti consigliamo di dosare le energie senza strafare. Fai solo lo stretto indispensabile ogni giorno, porta a compimento solo gli impegni strettamente necessari e non strafare assolutamente.

In questo modo la ripartenza sarà dolce e riuscirai davvero ad arrivare in fondo all’autunno con le energie ancora cariche per affrontare l’inverno in tutta serenità.

4 – Il fungo

Il fungo è un vegetale che cresce al buio, in punti nascosti che conoscono in pochi. A livello gastronomico è una pietanza raffinata, che piace soprattutto ai buongustai.

Se hai scelto il fungo probabilmente hai bisogno di comportarti un po’ come il fungo per sopravvivere al prossimo autunno.

Cerca di nasconderti il più possibile per recuperare le forze e ritrovare la voglia di ripartire dopo l’estate.

Cerca di avere a che fare con meno persone possibile: dopo l’estate probabilmente avrai fatto scorta di amici, feste, tempo libero e serate in compagnia. Tutte queste relazioni interpersonali però ti distraggono e ti tolgono energie.

In autunno farai molto meglio a “ritirarti” e a passare un po’ di tempo da sola: riuscirai a essere più concentrata, più efficiente, più veloce nel portare a termine gli impegni improrogabili e ti sentirai meno affaticata!