Sei una persona che ama l’onestà? Lo scopriamo subito!

By

Diciamoci la verità: nessuno, o quasi, ammetterebbe mai di amare le menzogne. Per questo il test dell’onestà è così importante! Lo proviamo insieme?

Capita spesso di incontrare persone che amano mentire ma che non amano ammetterlo.

C’è chi mente sulle sciocchezze più inutili e chi, invece, è abituato a raccontare sempre qualcosa che non sta né in cielo, né in terra.

Oggi abbiamo deciso di proporti un test che sveli che cosa pensi davvero tu a riguardo: pensi di essere pronta ad affrontarlo?

Test dell’onestà: dicci cosa vedi nell’immagine e scopri chi sei

Il test dell’onestà è uno di quei test in grado di leggerti dentro e dirci veramente che tipo di persona sei.

Devi solo dirci che cosa vedi in questa immagine e noi, in cambio, ti diremo se apprezzi veramente l’onestà oppure se non disdegni una menzogna una volta ogni tanto.

Ovviamente nessuno ammetterebbe mai di avere piacere nel mentire, anzi!

Tutti tendiamo a considerarci persone veramente oneste, che amano la chiarezza e la trasparenza.

La realtà (ce lo insegna la vita) è ben diversa; allora, sei pronta a giocare con noi?

hai visto l’albero con il buco : anche se sembra un elemento “secondario”, in realtà hai visto il vero e proprio focus di questo quadro.

Sei una persona che crede fermamente nella verità e la segue come se fosse una stella che indica la direzione. Per te quando qualcuno mente è assolutamente ingiustificabile e tendi ad allontanarlo dal tuo gruppo di amici o anche dalle tue conoscenze se c’è bisogno!

Mentire o anche solo tacere la verità per te è un crimine veramente punibile con la completa mancanza di relazione.

Tu ti comporti alla stessa maniera e, a volte, giustamente sei anche troppo “diretto” e non riesci a capire perché le altre persone si allontanano da te. Ti consigliamo di provare anche il nostro test dell’autenticità che ti aiuterà a capire chi sei veramente .

: anche se sembra un elemento “secondario”, in realtà hai visto il vero e proprio focus di questo quadro. Sei una persona che crede fermamente nella verità e la segue come se fosse una stella che indica la direzione. Per te quando qualcuno mente è assolutamente ingiustificabile e tendi ad allontanarlo dal tuo gruppo di amici o anche dalle tue conoscenze se c’è bisogno! Mentire o anche solo tacere la verità per te è un crimine veramente punibile con la completa mancanza di relazione. Tu ti comporti alla stessa maniera e, a volte, giustamente sei anche troppo “diretto” e non riesci a capire perché le altre persone si allontanano da te. Ti consigliamo di provare anche . hai visto la ragazza vestita di bianco : la rappresentazione umana in tutti i test della personalità spesso ci parla di verità.

Quello che tu vedi, anche nei quadri e nelle immagini più simboliche, è sempre una figura che riporta al vero, al concreto ed al reale.

Vedere una figura vestita di bianco, quindi, ci dice che sei ad un buon livello nel test dell’onestà. Sei sempre alla ricerca di qualcosa che è reale… ma per te!

Quello che è il tuo concreto ed il tuo reale (che nel tuo subconscio si traduce nell’unica figura umana e riconoscibile) ti guida anche nella tua ricerca della verità.

Vedi sempre quello che tu consideri la verità e cerchi di ignorare quello che non ti supporta o che non ti dà ragione. Non sei sempre onestissimo, quindi, ma possiamo dire che di base per te l’onestà è veramente un valore fondamentale!

: la rappresentazione umana in tutti i test della personalità spesso ci parla di verità. Quello che tu vedi, anche nei quadri e nelle immagini più simboliche, è sempre una figura che riporta al vero, al concreto ed al reale. Vedere una figura vestita di bianco, quindi, ci dice che sei ad un buon livello nel test dell’onestà. Sei sempre alla ricerca di qualcosa che è reale… ma per te! Quello che è il tuo concreto ed il tuo reale (che nel tuo subconscio si traduce nell’unica figura umana e riconoscibile) ti guida anche nella tua ricerca della verità. Vedi sempre quello che tu consideri la verità e cerchi di ignorare quello che non ti supporta o che non ti dà ragione. Non sei sempre onestissimo, quindi, ma possiamo dire che di base per te l’onestà è veramente un valore fondamentale! hai visto le rovine di legno: si tratta dell’elemento più danneggiato dell’intero quadro, che occupa assolutamente una parte importante dell’immagine.

Nel test dell’onestà, quindi, ci stai dimostrando di aver notato la parte meno diretta e quella più “ingarbugliata”.

Sei una persona che mente spesso anche se non vorrebbe farlo!

Ti capita di mentire per delle sciocchezze o anche per cose più importanti, senza sapere perché lo fai. A volte non ne hai proprio bisogno!

Forse c’è qualcosa che si nasconde nel tuo passato e che ti porta a mentire sempre e comunque. Noi pensiamo che potrebbe valere la pena di provare il nostro test dei traumi adolescenziali. Il tuo bisogno di mentire potrebbe annidarsi dietro qualcosa che ti ha colpito quando eri più giovane e che non hai ancora affrontato del tutto!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.