Cosa cerchi di nascondere di te al partner? Fai il test e scoprilo

Il test di oggi cercherà di far emergere il lato più introverso di te che scatta quando hai una relazione romantica.

Ognuno di noi ha dei piccoli segreti o aspetti che preferisce tenere per se stesso e non far trapelare gli altri. L’introspezione spesso è un’arma di difesa oppure una fonte di insicurezza. Il fatto di non mostrare degli aspetti di noi al nostro partner ci fa sentire meno vulnerabili al suo cospetto.

Non sempre conosciamo il nostro lato introverso in amore. In effetti ciò che nascondiamo al partner potrebbe non essere volutamente nascosto ed essere solo un riflesso sconosciuto persino per noi stessi. Il test di oggi ti aiuterà a capire meglio te stesso.

Ecco cosa senti di nascondere di te al tuo partner

I nostri test hanno lo scopo di intrattenerti ma ti forniscono la chiave per avviare un analisi introspettiva per permetterti di conoscerti meglio. Conoscere meglio noi stessi è importante e spesso sottovalutiamo questa importanza. In realtà conoscersi equivale a condurre una vita all’altezza dei sogni e dei bisogni che abbiamo e quindi condurre una vita più appagante.

Questo test ti aiuterà a capire come ti comporti in amore è come reagisci di fronte al tuo partner e in particolar modo cosa tenti di nascondergli di te stesso e del tuo modo di essere.

Tutto ciò che ti chiediamo di fare è osservare l’immagine e dire qual è stata la tua prima impressione o meglio cosa hai visto prima osservando questa immagine Questa immagine è composta infatti da diversi elementi, c’è chi vede prima un uomo, chi delle spade e chi vede ben altro osservando l’immagine in una prospettiva unica.

Soluzione del test

Ecco cosa rivela sulla tua introspezione in amore a partire dall’immagine che hai notato prima delle altre.

Se hai visto prima un teschio

Se osservando l’immagine hai notato non i singoli elementi ma tutti gli elementi riuniti, avrai sicuramente visto un teschio. Se hai visto il teschio significa che sei una persona poco introversa, solitamente ti piace mostrare il tuo vero volto e far vedere subito chi sei soprattutto in amore, dove per te è fondamentale essere totalmente accettata e amata per come sei. Sei una persona solare è molto legata alla famiglia e agli amici non permetti a nessuno di intralciare questi rapporti. Di tanto in tanto hai bisogno dei tuoi spazi per riordinare i pensieri e focalizzare i tuoi obiettivi. In coppia sei una persona che dà tanto sei molto gioiosa ed energica.

Se hai notato l’uomo incappucciato

Se guardando l’immagine la prima cosa che hai visto è stato l’uomo significa che sei una persona abbastanza introversa. La solitudine per te è un momento di puro godimento, ti piace dedicare del tempo a te stesso e quando abbracci questa fase consenti l’accesso solo ai tuoi amici pelosi. Secondo te gli unici che riescono a comprenderti davvero sono i tuoi adorati animali, di loro ti circondi con piacere e dai loro e ricevi molto amore. Preferisci di gran lunga la loro compagnia a quella degli esseri umani. In in coppia non riesci a nascondere questo tuo bisogno di solitudine e non ti piace molto parlare di te. Spesso la comunicazione latente è alla base del fallimento delle tue relazioni.

Se hai notato prima le lame

se osservando l’immagine la tua attenzione è stata richiamata dalle lame significa che sei una persona semplice E genuina e inizialmente introversa. Solitamente sei una persona molto timida ma allo stesso tempo sei anche molto empatica. Non fai fatica a fare amicizia ma tendi a tenerti a distanza dalle persone fino a che non impari a conoscerle bene. Hai pochi amici ma di loro ti puoi fidare ciecamente. Quando inizi una relazione impieghi molto tempo a fidarti del partner e fino a quando questo non ti dimostra che puoi fidarti di lui tendi a studiarlo più che ad aprirti, solitamente prima di far emergere la tua personalità cerchi di studiare la sua per capire se vi è compatibilità.