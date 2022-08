Questo segno si lamenta in continuazione, è il terrore degli ottimisti

Gli astri ci rivelano qual è il segno zodiacale che non smette mai di lamentarsi è un vero tormento per le orecchie di chi gli sta accanto.

Questo segno zodiacale è incredibilmente negativo. Si lamenta costantemente e si infastidisce spesso, è un segno molto complicato e sembra non essere mai contento. Questo segno si lamenta già di suo, se poi accade qualcosa che lo destabilizza è ancora peggio. Questa sua caratteristica potrebbe essere legata alla sua appartenenza astrologica. Scopri chi è il segno che si lamenta di più in tutto lo zodiaco.

Questo segno non smette mai di lamentarsi. Basta poco per farlo diventare logorroico in fatto di lamentele. Un cambio di programma, un autobus in ritardo, qualsiasi cosa potrebbe scatenare la sua perdita di pazienza. Se le cose non vanno esattamente come vorrebbe, si scatena e riesce a sconvolgere totalmente le persone più sensibili con le sue continue lamentele e persino scoraggiare gli inguaribili ottimisti.

Il segno che si lamenta di più è indubbiamente il Cancro

Il Cancro è un segno di acqua e questo elemento gli conferisce la tendenza ad amplificare le sue emozioni. Un segno d’acqua reagisce sempre in modo più intenso rispetto agli altri segni. Il Cancro non riesce a nascondere ciò che prova, manifesta apertamente le sue delusioni, i suoi rammarichi e le sue ansie. Il Cancro ha sempre bisogno di essere rassicurato e questo gli accade sin dall’infanzia, la paura di essere rifiutato lo rende particolarmente instabile.

Al cancro basta veramente poco per mettere il broncio e spesso non si capisce neanche per quale motivo lo mette, oltretutto è un segno lunatico il suo stato d’animo cambia rapidamente, per cui è davvero un segno molto complicato da decifrare. A suo favore gioca il fatto di essere una persona altamente affidabile, molto dedito alla sua famiglia e molto legato ai suoi cari. Anche se il Cancro tende ad alzare la voce e a lamentarsi, in fondo lo fa pensando di farlo a fin di bene. Il Cancro infatti è sempre disponibile sia per fornire aiuto, sia per fornire consigli. Bisogna avere pazienza con il nativo del Cancro che dietro queste continue lamentele nasconde la sofferenza che prova nel dover sempre gestire tutte le sue emozioni.

In opposizione al Cancro troviamo il segno meno scontroso di tutto lo zodiaco. Si tratta di un segno che ricerca costantemente un equilibrio nella sua vita, un segno calmo sereno e pacificatore. Questo segno sa usare sapientemente il linguaggio per appianare le divergenze e trovare soluzioni ai problemi. Mentre il Cancro si lamenta, la Bilancia cerca soluzioni ai problemi e lo fa dopo aver ascoltato i punti di vista di tutti. La Bilancia è un segno molto educato e molto discreto, ha un grande autocontrollo e sa come mantenere la calma. Il Cancro avrebbe molto da imparare da lui.