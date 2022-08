Questi segni zodiacali non sanno perché non hanno amici: ma noi sì!

I segni zodiacali che sono senza amici giurano che non sanno perché non li hanno: la realtà, ovviamente, è ben diversa. Scopriamo insieme la classifica!

Ti sarà capitato di conoscere una persona che non ha amici, poco importa quanto sia carina o simpatica.

Niente di male in questo; a volte capita che la vita e gli obiettivi ti allontanino dalle persone che conosci o che ami di più e questo ti porta a non avere tanti amici.

Il problema, però, si pone quando a non avere amici sono tutte le persone che sembrano assolutamente tranquille ma in realtà non lo sono.

Sei pronto a scoprire di chi parliamo?

I segni zodiacali senza amici: sei pronta a scoprire la classifica dell’oroscopo?

Tutti, chi più e chi meno, ci siamo trovati ad affrontare un periodo della vita in cui ci sentivamo senza amici.

A volte succede di avere a che fare con delle persone che non hanno voglia di uscire o, semplicemente, gli impegni della vita ci allontanano dalle persone che amiamo di più.

Ecco, però, che capita di incontrare persone (o nella fattispecie dei segni zodiacali) che sono senza amici.

Loro dicono di non avere proprio idea del perché ma stelle e pianeti sanno bene che cosa succede.

Sei pronta a scoprirlo anche tu con la classifica di oggi dell’oroscopo?

Scorpione: quinto posto

Mettiamo i nati sotto il segno dello Scorpione nella classifica di oggi dell’oroscopo semplicemente perché gli Scorpione sono veramente senza amici.

Parliamo di amici veri, concreti e che sono sempre presenti, cari Scorpione. Non di tutti i vostri conoscenti!

Gli Scorpione sono assolutamente persone che non si pongono problemi ad uscire anche con gente che conoscono poco. Il vero problema è che le persone tendono ad approfittarsi del loro modo di fare, della loro sicurezza e di tutti i loro lati positivi. Ecco perché lo Scorpione rischia sempre con le amicizie!

Sagittario: quarto posto

Anche per i nati sotto il segno del Sagittario è quasi normale trovarsi nella classifica dei segni zodiacali senza amici.

Se ci ragionate sopra un attimo, infatti, vi renderete conto che i Sagittario conoscono tantissime persone e son sempre fuori… peccato che nessuno sia loro amico per davvero!

I Sagittari sono persone che tendono a mettere sempre sé stessi al primo posto; gli “amici” lo percepiscono e finiscono per preferire un rapporto più più freddo e superficiale!

Aquario: terzo posto

Cari Aquario non fate quella faccia così stupita.

Ci dispiace dovervi dire che siete nella classifica dei segni zodiacali senza amici ma è proprio così!

Il motivo per cui siete “senza amici” è che spesso e volentieri le persone vi sfruttano e questo, prima o poi, tende ovviamente a rovinare i vostri rapporti.

Gli Aquario, infatti, sono persone che si fanno spesso carico dei problemi di tutti e che non smettono mai di darsi da fare per gli altri. Tantissime persone tendono a credere

Cancro: secondo posto

Ebbene sì, cari amici del Cancro, diciamoci la verità: non avete tutti gli amici che sembra voi abbiate!

I Cancro sono persone che non si fanno assolutamente problemi a dire in faccia tutto quello che pensano.

Questo può creare non pochi problemi nelle relazioni interpersonali!

Per essere amici di un Cancro dovete conoscerlo bene oppure avere un motivo per amarlo che vada al di là di una semplice frequentazione.

I Cancro, infatti, sono persone estremamente manipolatorie, che possono imporsi nei rapporti senza neanche rendersi troppo conto del perché.

(Ehm, non è un caso che i Cancro siano nella classifica dei segni zodiacali più manipolatori dell’oroscopo).

Insomma: i Cancro non hanno tanti amici ed il motivo è semplice. Sono persone difficili che possono soffocare con il loro amore!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni zodiacali senza amici

Cari Pesci, è ora di affrontare la dura realtà.

Potete essere persone veramente solitarie, che non hanno tanti amici intorno a loro!

Il motivo è semplice: siete persone talmente aggraziate ed invidiate (c’è un motivo, dopotutto, se non figurate tra i segni zodiacali che sono sempre verdi d’invidia) che essere vostri amici non è per niente semplice!

I Pesci, infatti, sono persone che tendono spesso a concentrarsi sulla propria vita e sui propri obiettivi e che portano avanti i loro orizzonti senza preoccuparsi degli altri.

Questo rende la vita dei Pesci estremamente solitaria, senza possibilità di fonderla con nessun altro!

I Pesci, infatti, sono troppo orgogliosi per chiedere una mano quando hanno bisogno e finiscono spesso per lasciare che la solitudine prenda il sopravvento.