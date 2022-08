Quanto sei bravo a mentire? Questo test ti dirà se ti fai scoprire

Pensi di essere bravo a darla a bere agli altri? Questo test ti rivela quanto sei bravo a dire bugie.

Essere bugiardi provetti non è semplice come pensi. Il test di oggi ti rivelerà se sei un buon bugiardo, un abile mentitore. Questo test della personalità tirerà fuori questo lato di te e siamo sicuri che ti sorprenderà.

Alcune persone sono più abili di altre a mentire, secondo gli astri potrebbe dipendere dalla personalità conferitagli dalla loro appartenenza astrologica. Essere bravi a mentire necessita anche di buona memoria perché si sa, bisogna anche ricordarsi le bugie dette. In effetti il principale motivo per il quale le bugie escono allo scoperto è proprio la mancanza di memoria, ci si dimentica di averle dette! Una particolarità che riguarda la menzogna è che più si è bugiardi e si dicono bugie, più si diventa bravi bugiardi. Questo test ti rivela quanto bravo sei diventato.

Dimmi cosa vedi in questa immagine e ti dirò se sei un buon bugiardo

Sicuramente sarà capitato anche a te di dire qualche bugia, magari a fin di bene o per evitarti dei guai. Avrai anche capito sulla tua pelle che le bugie hanno le gambe corte e che di solito si finisce per scoprirle abbastanza in fretta. Il test di oggi ti dirà quanto sei brava a mentire. Questo test della personalità ha colpito i tanti utenti del web che hanno deciso di sottoporvi e siamo sicuri che stupirà anche te.

Fare il testo è davvero molto semplice, devi solo osservare un immagine. La prima cosa che cattura la tua attenzione rivela la tua abilità di menzognere, perché è collegata al tuo inconscio e riflette la tua personalità. In questa immagine noterai oggetti diversi, vedrai distintamente tutti gli oggetti solo dopo averla attentamente osservata. Per fare il test precisiamo che abbiamo bisogno che tu ti attenga alla tua primissima impressione quindi osserva velocemente l’immagine e pensa a cosa hai notato guardandola.

Ti ricordiamo che i nostri test hanno lo scopo di intrattenere, ad ogni modo forniscono delle basi per avviare una personale analisi introspettiva che ti aiuterà a conoscerti meglio.

Soluzione del test

scopriamo cosa rivela di te ciò che hai visto prima:

Se Hai visto prima un cane

Se fai parte di coloro che hanno notato il cane significa che sei una persona che si avvale delle bugie per non avere problemi, per salvarsi la pelle. Solitamente non sei un provetto bugiardo, le bugie che dici sono piccole e a fin di bene, non saresti mai in grado di dire grosse bugie o di mettere in pericolo qualcuno.

Se invece hai visto prima una coppia

Se hai visto prima una coppia significa che hai perso il conto di tutte le bugie che hai detto nella tua vita. All’inizio raccontavi bugie un po’ per sentirti meglio un po’ per giustificare qualche tua malefatta, con il tempo mentire è diventata un’abitudine e un imperativo nella tua vita. La tua è una bocca da bugiardo e qualsiasi tua verità è dubbiosa. Il punto è che le persone che ti conoscono bene hanno imparato a capirlo e quindi non ripongono molta fiducia in ciò che dici. In effetti la sincerità ripaga sempre e anche se non tira fuori dai guai perlomeno non allontana le persone che ti vogliono veramente bene.