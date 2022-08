Test dell’autenticità: chi sei veramente? Scopriamolo subito

Sei pronta per il test dell’autenticità? Oggi vogliamo scoprire se sei una persona autentica o meno: pronta a svelare chi sei veramente?

Il test della personalità di oggi è qui per dirci se sei veramente una persona autentica.

Cosa vogliamo dire con questo?

Non che tu non sia una persona reale come sei ma solo scoprire se sei una persona che tende a mentire di fronte agli altri per proteggere la sua intimità.

Quello che vogliamo scoprire è se sei veramente pronta ad aprirti con gli altri: che ne dici, ti va di giocare con noi?

Test dell’autenticità: scopriamo chi sei veramente

Se ti chiedessimo se sei autentico, cosa risponderesti?

La maggior parte delle persone direbbe ovviamente di sì. Certo che sono autentici!

Tutto quello che fanno o che dicono è giustificato dal loro modo di essere o di sentire: altro che autentici, loro sono veramente veri!

Oggi ti chiediamo, semplicemente, di dirci quanto sei autentico guardando questa semplice immagine.

Ci sono persone che notano immediatamente la bambina vestita di rosso, persone che tendono a concentrarsi sulla scala e persone che vedono la bambina al piano di sotto.

Ma chi di loro è veramente autentico?

Scopriamolo subito con il nostro test dell’autenticità di oggi!

hai visto prima la bambina con il vestito rosso : diciamoci la verità, tu non puoi veramente fare a meno di essere… autentico!

Vedere immediatamente la bambina vestita di rosso ed ammetterlo ci dice che tu sei una persona trasparente, che non ha niente da nascondere!

Non hai paura di risultare banale e dici sempre la verità anche quando sembra la scelta più semplice.

Per te, infatti, essere autentici non ha a che vedere con l’impressione che vuoi fare sugli altri ma su quello che pensi e senti nella tua vita di tutti i giorni.

Il colore rosso è fatto appositamente per essere visto e tu lo hai notato senza problemi.

Invece di cercare elementi nascosti che sono fatti appositamente per dimostrare quanto profondo sei, tu sei schietto e sincero.

Ti diremmo di pensare veramente a provare anche il nostro test degli attacchi: ci dice da chi devi guardati le spalle !

Non sei autentica ma potresti diventarlo.

Il motivo per cui non sono autentica è che tendi ancora a cercare di copiare le persone che ti sembrano di successo e che conosci e frequenti nella tua vita.

Sei sempre disposta a metterti a disposizione degli altri e fai di tutto per essere accettata anche quando non avresti bisogno

Sii attore della tua vita e non una comparsa! Il test dell’autenticità ci ha detto, semplicemente, che sei una persona che tende spesso a concentrarsi sul superficiale piuttosto che andare a conoscere quello che c’è sotto.

Forse dovresti provare anche il nostro test delle ossessioni per capire se sei una persona che tende a concentrarsi sugli altri piuttosto che su sé stessa e, quindi, eviti di essere autentica proprio perché pensi di essere migliore se copi gli altri.

Invece di lasciare che l’immagine ti parlasse, tu hai scelto di concentrarti sui dettagli facendo di tutto per vedere quello che era il dettaglio più nascosto.

L’arancione non è un colore primario e non è facile da individuare; tu però lo hai notato perché stai, in qualche maniera, cercando di fare bella figura.

Non te lo diciamo per farti arrabbiare ma solo perché devi riconoscere che ci sono dei tratti della tua personalità che tendono a metterti sotto le luci dei riflettori.

Vuoi essere speciale anche quando non c’è bisogno di esserlo.

Nel test dell’autenticità, quindi, sei meno autentico di tutti, ci dispiace proprio dirtelo.

Non è un grande problema se sei disposto ad ammettere che hai notato questo elemento perché vuoi sembrare il più profondo di tutti!