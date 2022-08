Questi segni zodiacali amano spaventarsi… anche se poi si pentono!

I segni zodiacali che amano spaventarsi li riconosci subito: sono quelli che ti dicono “Sì, sì, vediamo quel film” e poi la notte devono dormire con le luci accese e tenendoti per mano!

Oggi abbiamo deciso di parlarti di una classifica dell’oroscopo veramente interessante.

Sappiamo che conosci una persona che non fa altro che spaventarsi da sola, senza motivo.

Guarda film dell’orrore, legge i libri di Stephen King e adora tutto quello che ha a che fare con mostri, sangue, spavento e terrore.

Peccato, però, che dopo essersi spaventata, una persona così si pente anche amaramente. Sei pronta a scoprire di chi parliamo?

I segni zodiacali che amano spaventarsi: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Dicci la verità: ti piace spaventarti?

Se la risposta è sì c’è un’ottima probabilità che tu sia nella classifica dei segni zodiacali che amano spaventarsi… ma che poi si pentono!

Questi segni fanno veramente di tutto per spaventarsi: guardano film dell’orrore oppure leggono libri con trame truculente.

Ne parlano benissimo ed adorano tutto quello che fa spaventare: peccato che si spaventino decisamente troppo poi!

Scopriamo chi sono i primi cinque segni zodiacali a spaventarsi così: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo!

Sagittario: quinto posto

I nati sotto il segno del Sagittario sono persone assolutamente… curiose (per non dire strane).

Lo diciamo perché i Sagittario adorano avere paura e fanno di tutto per spaventarsi. Peccato, però, che i Sagittario, dopo essersi spaventati, si pentano amaramente. I nati sotto questo segno ricordano benissimo di che cosa hanno avuto paura per la prima volta. hanno ancora paura di quello!

Gemelli: quarto posto

Ai Gemelli piace veramente tanto aver paura: che sia proprio per questo che, in fondo in fondo, non hanno veramente paura di niente?

Lanciati come sono nella vita, sempre pronti a saltare da una situazione all’altra, i nati sotto il segno dei Gemelli non si fanno troppi problemi.

Spaventarsi fa parte della vita e per quanto a loro piaccia, anche se dopo si pentono, non perdono mai l’occasione per provare un brivido in più!

Cancro: terzo posto

Strano ma vero, i Cancro sono nella classifica dei segni zodiacali che amano spaventarsi ma non in quella dei segni zodiacali più fifoni dell’oroscopo.

Com’è possibile?

Semplice! I Cancro semplicemente adorano tutte le storie di paura e sono i primi che chiedono di conoscere leggende di fantasmi o racconti del terrore intorno al fuoco.

Quello che succede, poi, è semplicemente che i Cancro si spaventano tantissimo e devono fare affidamento sulle persone che amano per poter dormire sonni tranquilli!

Aquario: secondo posto

Non c’è nessuno (o quasi, visto che sono al secondo posto della classifica dei segni zodiacali che amano spaventarsi) che ama spaventarsi quanto gli Aquario.

Per gli Aquario avere paura è qualcosa che veramente fa parte della loro quotidianità.

Gli Aquario sono persone che portano sempre con sé un minimo di ansia, sempre e comunque. Hanno tantissimi problemi, tantissime preoccupazioni e responsabilità e si fanno spesso carico anche di quelle degli altri.

Per questo motivo gli Aquario adorano spaventarsi! Per loro è un modo di avere il controllo sulle proprie emozioni oltre che avere un modo per divertirsi e per sfogare tutte le ansie che vengono dalle responsabilità di cui sopra.

Certo, dopo esserti spaventati gli Aquario poi si pentono; c’è sempre il rischio di vedere avverarsi le loro ansie e questo non è mai bello!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che amano spaventarsi

Care Bilancia, al primo posto della classifica di oggi ci siete proprio voi. Lo sapevate di essere tra i segni zodiacali che amano più di tutti gli altri spaventarsi?

La Bilancia è un segno che ama assolutamente le emozioni forti. C’é un motivo se è nella classifica dei segni zodiacali che sono i più rumorosi di tutto l’oroscopo!

Così come ama le emozioni ed i rumori la Bilancia ama anche e assolutamente spaventarsi. La Bilancia è infatti un segno che adora assolutamente lanciarsi nel mondo dell’irreale e uscirne “sconvolta”. Per i nati sotto questo segno lo spavento è qualcosa di simpatico e divertente; adorano mettersi paura e lo fanno appena possono.

Quello che succede, poi, è che la Bilancia ama così tanto spaventarsi che anche se si pente amaramente ogni volta, non può di certo smettere di punto in bianco.

Per loro è troppo divertente per smettere!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.