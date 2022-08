Test della Personalità | Sei più innovatrice o più tradizionalista?

Con questo test scoprirai se hai una personalità tradizionalista o ami stravolgere le cose per farle a modo tuo. Potresti rimanere stupita!

Molte persone si formano una certa idea di se stesse e si convincono di essere in un certo modo anche se gli altri in realtà le vedono diversamente.

Questo succede soprattutto per quanto riguarda il rapporto con il passato e con le condizioni presenti in cui ci troviamo a vivere o a operare.

Dal momento che la società attuale afferma che essere innovativi e diversi dagli altri è positivo, molte persone si convincono di essere “un po’ pazze” e “sempre in cerca di cose nuove” mentre invece hanno un carattere differente.

In realtà le persone tradizionaliste sono quelle che mantengono il mondo in piedi: pensiamo alla Regina Elisabetta! C’è molto bisogno di persone che sanno prendere il buono dal passato per trasportarlo nel presente e nel futuro!

Questo test ti permetterà di capire se il tuo destino è essere una persona tradizionalista, punto di riferimento della tua famiglia e del tuo gruppo sociale, oppure se sei destinata a cambiare letteralmente il mondo!

Test della Personalità tradizionalista o innovatrice

Per questo test abbiamo scelto uno degli oggetti più amati dalle donne in assoluto: le scarpe! Scegli quelle che meglio rappresentano la tua personalità e leggi il profilo corrispondente.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – Décolleté blu con tacco a spillo

Le décolleté sono le scarpe femminili per eccellenza. Slanciano la figura, rendono il piede elegante e (se le sai portare) ti fanno camminare come una vera diva di Hollywood.

Questo modello ha attraversato i decenni rimanendo praticamente sempre uguale a se stesso, con qualche piccola modifica in merito alla forma della punta (più affilata o più rotonda, più lunga o più corta) e del tacco (più alto, più basso, più sottile o più spesso).

Le scarpe décolleté sono quindi le scarpe che rappresentano meglio la tradizione e, se le hai scelte, hai sicuramente il carattere giusto per guardare al passato in maniera intelligente per imparare da quello che è stato fatto prima e non ripetere gli stessi errori.

Sei dell’idea che le cose che funzionano non vadano necessariamente cambiate e per questo motivo bisogna imparare ad ascoltare chi ha più esperienza di noi. Sarai uno dei pilastri della società!

2 – Scarpe bianche da passeggio con foulard

Le scarpe bianche da passeggio sono scarpe giovanili e versatili, che possono essere usate ogni giorno e in moltissime occasioni diverse, dall’uscita con le amiche al lavoro in ufficio.

Si tratta di un modello giovane e dinamico che non rinuncia all’eleganza sostituendo i classici lacci di tela con un foulard di finta seta.

Se hai scelto questo modello significa che conosci l’importanza dell’eleganza, quindi del porti nella maniera giusta a seconda delle situazioni in cui sei. In questo sei piuttosto tradizionalista e non sopporti chi, pur di essere originale, finisce con l’essere fuori luogo.

In secondo luogo però hai un carattere troppo energico e dinamico per rimanere ancorata al passato. Questo significa che hai la fantastica capacità di mediare tra le persone più innovative e quelle più tradizionaliste e sai mettere tutti d’accordo spingendo tutti a fare il meglio possibile.

3 – Scarpe panna con cuore rosso di vernice

Queste scarpe sono le più originali tra quelle che abbiamo proposto in questo test. Il cuore rosso e lucido sulla punta è appariscente e un po’ sopra le righe, indica una personalità che non vuole passare inosservata e che ama essere un po’ al centro dell’attenzione.

Con queste caratteristiche la tua personalità ti spinge a cercare sempre nuove idee e possibilità inesplorate. Questa tua ricerca del nuovo e del diverso si manifesta soprattutto nella moda e nel tuo gusto nel vestire (ecco perché hai scelto queste scarpe così uniche!) ma è chiara anche in tutte le tue altre azioni e in tutte le tue scelte.

Essere così proiettata nel futuro ti spinge però a guardare con sufficienza al passato, giudicandolo noioso, inutile, superato e poco stimolante. Per questa tua insofferenza nei confronti di tutto ciò che è tradizionale e “sicuro” spesso vieni considerata dalle altre persone un po’ polemica e “distruttrice”, ma è un prezzo che paghi volentieri!

4 – Scarpe rosa cipria glitterate con cinturino

Queste scarpe rosa cipria sono la quintessenza dell’eleganza e del glamour. Sono scarpe dal modello molto classico ma con un tocco di profonda modernità che le rende estremamente contemporanee.

Il rosa cipria e le moltissime applicazioni che caratterizzano questo modello lo rendono particolarmente adatto alle donne ultra femminili, che fanno della propria eleganza e della propria femminilità la bandiera e la quintessenza del loro io.

Se hai scelto queste scarpe sei una persona dal carattere deciso ma che conosce le regole e sa usarle a proprio favore.

Sei quindi una persona parzialmente tradizionalista che è in grado di capire perfettamente perché certe cose si sono sempre fatte in un certo modo. D’altro canto però vedi tutte le potenzialità per sfruttare le regole per raggiungere i tuoi obiettivi senza cambiare nulla.

Non ti piace passare per quella che “scompiglia le carte in gioco”. Ti piace essere la Regina del mazzo di carte. Dal momento che ci riesci così bene, chi potrebbe darti torto?