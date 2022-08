Molti segni sono incompatibili, queste coppie lo sono totalmene

Gli astri ci rivelano quali sono le combinazioni a livello di coppia che in astrologia proprio non funzionano.

Che si tratti di rapporti di amicizia o di amore, quel che è certo è che la combinazione di questi segni non genera mai a buoni rapporti. Hai idea di quali siano le coppie dei segni più incompatibili dello Zodiaco?

Sebbene alcune combinazioni di disegni siano più o meno compatibili di altre, ne esistono alcune che sono inequivocabilmente totalmente incompatibili. Questi segni insieme fanno fuoco e fiamme, non si comprendono, non trovano alchimia e non riescono a creare un rapporto.

Ecco chi sono le coppie totalmente incompatibili dello Zodiaco

Bilancia e Capricorno

Il primo posto dell’incompatibilità zodiacale spetta alla coppia Bilancia e Capricorno. Questi due segni insieme sono totalmente incompatibili perché sebbene l’uno completi l’altro e viceversa possiedono energie molto diverse che entrano in conflitto. Questi due segni vedono le cose in modo diverso e comprendono le diverse situazioni in maniera unica.

La Bilancia è un segno pacificatore è molto tranquillo, nella sua vita ricerca un equilibrio. Questo segno non riesce proprio a sopportare l’ingenuità del Capricorno, un segno molto dedito al lavoro e poco affine alle relazioni interpersonali, e che spesso risulta essere un po’ inesperto in questo campo. Inoltre il Capricorno è un segno che tende ad essere un pochino ansiogeno e questo disturba molto la quiete della Bilancia. Sebbene Bilancia e Capricorno siano sul podio della classifica, altre coppie risultano essere astrologicamente incompatibili.

Ariete e Toro

Ariete e Toro sono due segni che non possono andare d’accordo perché sono troppo testardi per convivere. A livello quotidiano non fanno altro che entrare in conflitto per questioni ridicole. Il punto è che ognuno vuole forzatamente avere ragione, inoltre mentre l’Ariete dinamico ed iperattivo è sempre alla ricerca di nuove avventure, il Toro è un segno che si crogiola nella sua zona di comfort e non ama molto cambiamenti e novità.

Tra i segni più compatibili dello Zodiaco spiccano anche Gemelli e Cancro.

il Gemelli è un segno socievole ma non si fa remore nel dire quello che pensa tanto da risultare a volte è offensivo. Il Cancro invece è un segno molto sensibile e molto empatico, questi due segni insieme convivono con difficoltà. Il Cancro ha lo stesso problema con l’ Acquario poiché l’Acquario non riesce a soddisfare quel bisogno di stabilità di cui necessita il Cancro essendo un segno altamente ondeggiante. Un’altra combinazione poco vincente risulta essere quella tra Vergine e Acquario, il problema di questi due segni insieme è che non riescono in alcun modo a comprendersi. La Vergine non capisce le ragioni dell’Acquario è l’Acquario non capisce quelle della Vergine.

Concludiamo la classifica dei segni incompatibili menzionando anche Scorpione e Ariete. Nonostante lo Scorpione sia introverso e possa apparire come un segno freddo, in realtà è un segno molto sensibile e questa sensibilità mal si accorda con l’ Ariete troppo impulsivo e irruento. Per motivazioni simili, anche l’accoppiata Pesci e Vergine non è vincente. Come per lo Scorpione anche il Pesci è ipersensibile e accanto ad una Vergine, molto introversa che tende a tenere per sé le proprie emozioni, il Pesci finisce con l’andare in crisi e a scendere a conclusioni affrettate. Accanto alla Vergine il Pesci non è a suo agio e si sente prigioniero in una bolla destabilizzante.