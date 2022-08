Test Immagine | Sei una persona ribelle o obbediente?

Con questo test immagine cercheremo di capire se sei una persona che ha imparato l’obbedienza o che sarà sempre una ribelle!

Fin da piccoli ci è stato insegnato che obbedire ai grandi e a coloro che hanno più autorità è fondamentale. Venivamo premiati quando ci comportavamo bene e spesso rimproverati quando eravamo monelli.

Per questo motivo nel corso del tempo il carattere di moltissime persone si trasforma, diventando più mansueto, più controllato e, in definitiva, più rispettoso delle regole e delle norme.

In alcuni casi però questo non succede oppure il meccanismo che si innesca porta esattamente al risultato opposto.

Ci sono persone che non si piegano alle regole, che sono nate ribelli e che tali rimarranno anche nel corso del tempo, nonostante le imposizioni della società.

In alcuni casi invece, persone piuttosto equilibrate, quindi né troppo obbedienti né troppo ribelli, cominciano a ribellarsi ferocemente e a diventare disobbedienti per principio.

Questa reazione purtroppo si verifica nel momento in cui le regole a cui veniamo sottoposti risultano troppo dure e troppo limitanti. Da un certo punto in poi sperimentiamo un enorme desiderio di ribellione e di autodeterminazione. Non siamo più disposti a obbedire a regole che non condividiamo.

E tu? Come sei?

Test Immagine dell’Obbedienza

Per eseguire questo test ti chiediamo di osservare per alcuni secondi l’immagine qui sotto, quindi di registrare l’elemento che hai notato per primo. Dopo averlo fatto non ti rimane che leggere l’immagine corrispondente per capire come sei oggi.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – La donna

Nelle culture di tutto il mondo la donna è sempre stata considerata un essere inferiore, di proprietà dell’uomo o destinata ad obbedire all’uomo.

Solo in pochissimi casi sono nate culture matriarcali nelle quali erano le donne a detenere tutto il potere nelle proprie mani!

Questo significa che nell’immaginario collettivo (sia in quello degli uomini sia in quello delle donne) le donne sono considerate “buone” quando sono obbedienti, dolci e accoglienti.

Le donne dal carattere aggressivo, forte e determinato nella maggior parte dei casi sono considerate “problematiche” e fortemente criticate sia dagli uomini sia dalle donne.

Se la prima cosa che hai visto è proprio il viso di donna di profilo rivolto a sinistra significa che sei una persona estremamente obbediente. C’è la possibilità che tu sia nata con questo carattere, ma c’è anche la possibilità che tu abbia imparato a comportarti in maniera obbediente sulla base delle tue esperienze di vita.

In entrambi i casi oggi la tua strategia è obbedire alle regole sociali e comportarti come ci si aspetta dalle “brave persone”.

Non ti piace creare problemi ma ti piace ancora meno riceverne perché se c’è una cosa che proprio non sopporti sono i contrasti: sei una persona tranquilla che vorrebbe vivere in armonia con tutti.

2 – Il cavallo

Il cavallo è uno degli animali che è stato addomesticato dall’uomo più anticamente e che da moltissimo tempo affianca l’essere umano nelle sue attività.

Questo significa che da una parte il cavallo è uno degli animali più docili e obbedienti con cui l’uomo ha l’opportunità di avere a che fare.

Allo stesso tempo però il cavallo selvaggio è il simbolo assoluto della ribellione. Un cavallo indomabile è il simbolo della libertà totale, della capacità di vivere contro o al di fuori delle regole.

Se la prima cosa che hai visto è stata il profilo del cavallo rivolto a destra significa che sei una persona essenzialmente ribelle, che guarda al presente e al futuro come a opportunità per cambiare la propria vita e addirittura il mondo intero!

Le regole ti danno fastidio, soprattutto se sono regole che ritieni stupide e non condivisibili. Quando sei costretta a seguire le regole diventi rapidamente nervosa, intrattabile e cerchi sempre una via di fuga per “rompere lo schema”.

Le uniche regole che saresti in grado di seguire senza problemi per tutta la vita? Le tue!