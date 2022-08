Coff, coff: questi segni zodiacali sono tutto fumo e niente arrosto!

Mmm, sei per caso uno dei segni zodiacali tutto fumo e niente arrosto? Scopriamolo immediatamente con la classifica di oggi dell’oroscopo!

Dicci la verità: appena hai letto il titolo di questa classifica dell’oroscopo ti è venuta subito in mente una persona in particolare.

Magari si tratta di un ex fidanzato o, magari, si tratta di una persona che lavora o lavorava con te.

Hai capito subito di chi parliamo: scopriamo se si trova nella classifica di oggi dell’oroscopo!

I segni zodiacali tutto fumo e niente arrosto: ci sei anche tu tra loro?

Quante volte ti è capitato di parlare con qualcuno che si vantava a gran voce dei suoi numerosi talenti?

E so fare questo e so fare quest’altro e sono bravissimo di qua e di là e nel tempo libero faccio parapendio, kite-surf, letture di poesie, volontariato.

Noi ci crediamo che esistano persone che riescono a fare tutto, sia per sé stesse che per gli altri.

Quelli a cui crediamo meno sono i segni zodiacali tutto fumo e niente arrosto e cioè quelle persone che dicono sempre di saper fare tutto o di voler fare tutto.

Poi, però, puntualmente viene fuori che non sanno (e che non vogliono) fare proprio niente!

Che ne dici: ti va di scoprire chi c’è nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Cancro: quinto posto

Cari amici del Cancro, è giunta l’ora di ammetterlo.

Dopotutto non siete nella classifica dei segni zodiacali più pigri dell’oroscopo per sbaglio!

I Cancro sono persone che amano veramente fare piani o progetti o parlare di tutto quello che sanno fare.

Quando si arriva al dunque, però, difficilmente sotto il fumo c’è qualcosa: i Cancro sono persone che preferiscono mille volte stare in casa da soli che uscire e mettersi alla prova!

Gemelli: quarto posto

Degli altri “quaquaraquà” come potrebbero definirli in alcuni parti d’Italia, sono i nati sotto il segno dei Gemelli.

Cari Gemelli: sapete benissimo anche voi che vi piace spargere “fumo” per nascondere proprio il fatto che l’arrosto non ci sia!

I Gemelli sono persone che tendono a parlare e straparlare quando si tratta di raccontare di sé e dei proprio interessi o talenti.

Questo li porta, poi, a trovarsi in situazioni veramente molto imbarazzanti. Aiuto!

Aquario: terzo posto

Cari Aquario, non iniziate subito a mettere il broncio e ad indispettirvi, ok?

Che voi siate persone che hanno sempre le mani piene di cose da fare è indiscutibile. Avete i vostri problemi e quelli degli altri sulle vostre spalle, quindi capiamo bene che siete impegnatissimi!

La realtà dei fatti, però, è che voi Aquario siete anche molto fumo e niente arrosto. Parlate tanto del fatto di arrabbiarvi o di mettere dei paletti e invece, poi, non lo fate (quasi) mai. Siete sempre lì a dire quali sono i vostri piani per il futuro e poi, quando avete già discusso di tutto, fate sempre un passo indietro!

Leone: secondo posto

Eh sì, cari Leone, vi meritate proprio il secondo posto nella classifica di oggi dei segni zodiacali che sono tutto fumo e niente arrosto.

Non arrabbiatevi: si tratta semplicemente di un dato di fatto!

I Leone amano parlare molto, soprattutto quando si arrabbiano. E si arrabbiano spesso, visto che sono tra i segni zodiacali che si arrabbiano sempre e anche tra i segni zodiacali più arroganti di tutto l’oroscopo!

Questa loro rabbia e egocentrismo porta i Leone, spesso, a credere di poter dire e fare tutto. Peccato, però, che dopo aver parlato tanto i Leone si trovano nell’impossibilità di dare seguito a tutto quello che hanno detto e, quindi, finiscono per fare una figura veramente meschina agli occhi degli altri. (Questo, ovviamente, non fa altro che esacerbare i tratti peggiori dei Leone: fate attenzione!).

Toro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali tutto fumo e niente arrosto

Se non ci credete, cari Toro, date un’occhiata ai vostri profili social.

Come? Sono proprio tutto fumo e niente arrosto ora che li guardate bene? Ah ma allora avete capito bene di che cosa parliamo!

I Toro sono persone generalmente poco interessate a fare qualcosa se non ne hanno un ritorno di qualche tipo.

Parlano molto di quello che piacerebbe loro fare (passeggiata in montagna, gite fuori porta, corsi di ceramica) ma poi, effettivamente, non fanno mai niente.

Stesso discorso quando i Toro tentano di scegliere una relazione amorosa oppure di capire che cosa vogliono dalla vita.

Parlano, parlano molto e soprattutto degli altri, ma poi concretamente non fanno niente. Cari Toro ma non è che sarebbe meglio darsi da fare e portare un po’ di arrosto in tavola?

