Test Personalità | Quanto è profonda la tua innocenza?

L’innocenza è una qualità che gli uomini apprezzano molto nelle donne: con questo test della personalità scoprirai se lo sei davvero!

Nell’immaginario collettivo le donne devono essere caratterizzate da una serie di buone qualità che fanno di loro mogli o compagne ideali. Una di queste è l’innocenza.

La donna troppo maliziosa, dal carattere troppo aggressivo o semplicemente molto forte viene spesso vista come una “donna che crea problemi” o, peggio ancora, come una “donna problematica”.

Le donne che hanno un carattere mite e accomodante, un’indole pacifica e si lasciano “guidare” dal buon senso, invece, sono considerate donne dal buon carattere, ideali da avere accanto.

Per questo motivo molte donne hanno imparato a fingere alcune caratteristiche della personalità che in realtà non corrispondono davvero al loro carattere.

Una di queste caratteristiche è proprio l’innocenza, che a volte le donne fingono di possedere facendo “le svampite” o quelle che “cadono dalle nuvole”.

E tu? Quanto sei innocente per convenienza e quanto lo sei davvero? Forse non lo sai più neanche tu, quindi è un’ottima occasione per scoprirlo facendo il nostro test!

Test Personalità dell’Innocenza

Per eseguire questo test dovrai semplicemente scegliere quale maglia bianca indosseresti più volentieri. Abbiamo scelto il bianco perché è il colore della purezza, quindi si presta perfettamente al nostro gioco!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – Blusa con maniche traforate e a sbuffo

Questa blusa ricalca molto fedelmente linee e modelli di altre epoche. È un modello classico e molto elegante che sembra quasi richiamare alla mente gli abiti da principessa che abbiamo sempre sognato quando eravamo bambine.

Se hai scelto questo modello significa che sei una persona davvero molto innocente, che è rimasta legata ai sogni ed aspirazioni di quando era bambina e vedeva il mondo con occhi pieno di stupore.

Oggi sei sicuramente un’adulta in grado di prendersi le proprie responsabilità, ma sei rimasta molto ingenua e questo potrebbe spingere le persone prive di scrupoli ad approfittare di te e della tua buona fede per ottenere vantaggi di diversa natura. Stai molto attenta!

2 – Maglia aderente con scollo profondo

Questa maglia aderente è la più scollata tra quelle che proponiamo. Ovviamente il mostrare un po’ di pelle in più contrasta abbastanza visibilmente con l’innocenza che il bianco comunica.

Questo significa che se hai scelto questa blusa non sei una persona innocente. Sei una persona che, sulla sua pelle, ha imparato a districarsi in mezzo a pericoli di vario tipo: false amicizie, persone ipocrite, fidanzati bugiardi e così via.

Sei rimasta però una persona buona e generosa ed esprimi sempre tutte le tue emozioni. Anche se sapresti mentire, non lo fai perché ritieni che non sia giusto. Forse non sei più una persona innocente, ma di certo sei rimasta una persona dalla forte integrità morale e che non ha paura di niente.

Vuoi continuare a giocare con Chedonna? Fai questo test per scoprire qual è quel desiderio così segreto che non riesci a confessarlo nemmeno a te stessa.

3 – Blusa con finto bustino

Questa blusa molto romantica è caratterizzata da un’applicazione di pizzo sul petto che la rende estremamente raffinata. Anche la forma delle maniche, ampia lungo le braccia e che termina in uno stretto polsino richiama modelli super classici ed eleganti.

Il modello è aderente sul busto e simula una sorta di bustino, proprio come quelli degli abiti da sposa o degli abiti delle dame d’altri tempi.

Se hai scelto questo modello significa che sei una persona che ha imparato a trincerarsi dietro una finta innocenza per non attirare le critiche e gli attacchi da parte di persone che non apprezza.

In pratica hai imparato a fingere di avere una personalità semplice e ingenua in maniera da evitare contrasti con le altre donne e noie con gli uomini che ti lasciano intendere di volere “qualcosa di più”: far finta di non capire è il modo migliore per evitare gli spasimanti sgraditi!

4 – Blusa con incrocio sul petto

Il nodo in corrispondenza della parte alta del petto sembra quasi ripetere il movimento delle braccia quando si incrociano a proteggere il busto.

Se hai scelto questo modello caratterizzato da un falso incrocio all’altezza del seno, significa che eri una persona davvero innocente e che sei stata ferita in passato.

Oggi hai mantenuto quell’innocenza ma di certo hai imparato a proteggerti da coloro che non sono degni della tua fiducia. Questo significa che l’innocenza si è gradualmente trasformata in paranoia: sospetti un po’ di tutti perché temi di essere raggirata e ferita, finendo purtroppo per rimanere isolata dalle altre persone. Sei sicura che sia questo che vuoi per la tua vita futura?